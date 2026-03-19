Irene Montero sobre el acto con Rufián: "A mí hacer equipo con Gabriel me parece una muy buena idea"

Imagen del cartel promocinal del evento que compartirán el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, del próximo 9 de abril, que moderará Xavier Domènech bajo el lema 'Què s'ha de fer?'. - INSTAGRAM DE IRENE MONTERO Y GABRIEL RUFIÁN

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha defendido como una "buena idea" hacer "equipo" con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para que la izquierda alternativa se refuerce y salga a ganar a la derecha tanto en el plano electoral como institucional. De todas formas, ha desgranado que esto no se traduce en nada concreto en alianzas con vistas a comicios, que llegado el momento caerán por su propio peso.

"A mí hacer equipo con Gabriel me parece una muy buena idea. Ahora mismo todo lo que estamos haciendo la gente de izquierdas no es solo para las elecciones generales, pero es también para las elecciones generales (...)", ha enfatizado en declaraciones a TVE tras la expectación suscitada por el acto que protagonizarán ambos el 9 de abril en Barcelona un acto conjunto para reflexionar sobre el futuro del espacio.

La previsión es que el acto entre ambos cuente también con el exdirigente de los Comunes Xavier Domènech como moderador, según ha adelantado 'RTVE'. Tendrá como lema Què s'ha de fer? (¿Qué hay que hacer?), según explicaron a Europa Press fuentes del entorno del dirigente republicano y de Podemos.

Las fuentes consultadas del entorno de Rufián exponen que se trata de un acto para exponer ideas sobre la situación del espacio progresista, pero sin implicaciones sobre alianzas electorales. Además, el portavoz informó a su formación de que iba a participar en ese acto con la exministra de Igualdad.

Mientras, Montero ha explicado que de momento solo es un acto para conversar en un contexto donde tienen que dar "certezas" a la gente de izquierdas de que "hay un partido que jugar" para frenar a la ultraderecha, para lo cual se necesita "una izquierda que esté fuerte".

Cuestionada si la formación le va a acompañar en esta senda, la eurodiputada 'morada' ha asegurado que Podemos "siempre ha estado en este camino" y que le encargó hacer que la izquierda esté preparada y fuerte cuando se convoquen las elecciones generales. Y respecto a futuras coaliciones y si el espacio Sumar podría entrar en la ecuación, ha reiterado que, si se tienen clara esas premisas, las "alianzas luego van a caer por su propio peso".

"Creo que el camino es ese, que la gente tenga certezas y sepa que hay personas que estamos dispuestas a dar esa batalla y a jugar ese partido para que la izquierda esté fuerte y para que esté preparada cuando llegue esa convocatoria electoral", ha ahondado para comentar que nunca ha dejado de conversar y hablar con dirigentes como Rufián o Domènech.

PSOE Y SUMAR DAN LA BIENVENIDA AL ACTO

Por su parte, fuentes de Movimiento Sumar han dado "la bienvenida a todas las conversaciones, actos y gestos" que "lleven a poder responder a la demanda social de construir un espacio lo más amplio posible para evitar que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal gobiernen este país".

En el ala socialista, la vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ve con buenos ojos el acto conjunto de Rufián y Montero, para insistir en la necesidad de la unidad de todas las formaciones a la izquierda del PSOE.

GIRO CON RUFIÁN: PODEMOS RECHAZÓ EN FEBRERO SU PLAN

Rufián protagonizó en febrero un acto similar en Madrid con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, donde reflexionó sobre la necesidad de que la izquierda evitará la división electoral, que entonces fue recibido con frialdad por parte de Podemos.

No obstante, el evento entre el portavoz de ERC e Irene Montero ha generado expectación en un contexto de movimientos en la izquierda de cara a las futuras elecciones generales y después del duro golpe que supusieron los comicios de Castilla y León, donde la candidatura de Podemos cosechó solo un 0,7% del total de votos mientras la coalición de IU y Sumar se quedó en el 2,2%. Los morados vienen también de un mal resultado en Aragón, donde se quedaron también fuera del parlamento autonómico.

Ante este desempeño, el dirigente republicano proclamó en las redes sociales que no hacer nada o seguir haciendo lo mismo en la izquierda alternativa era "negligente".

Los morados de cara a las elecciones generales ya plantearon como su referente electoral a la exministra de Igualdad y por ahora ha rechazado la posibilidad de confluir con Sumar tras la ruptura de finales de 2023. Desde entonces, han competido electoralmente con un ciclo de descenso electoral salvo en el caso de los comicios extremeños.

Por su parte, Rufián reclamó a la izquierda en el acto que compartió con Delgado "orden, eficacia, método" y sobre todo "generosidad" para lograr que se presente la candidatura con más respaldo electoral en cada circunscripción para ganar a Vox, provincia a provincia. "Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentamos por el mismo sitio compitiendo por migajas", remachó.

Luego, aclaró que su propuesta de unir a las fuerzas de izquierda en cada provincia no quiere decir que haya retiradas de partidos, sino que se busque la confluencia en una o dos listas, y ha pedido a los demás que le presenten alternativas en vez de "insultos" o "miedos".

Tras este acto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, expresó su oposición al plan del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de reordenar electoralmente a la izquierda alternativa al alertar de que basar todo en el mero "cálculo electoral" solo puede conducir a acabar con el espacio más allá del PSOE. Incluso el coportavoz de la formación, Pablo Fernández, limitó el evento entre Rufián y Delgado en febrero de mera "charla".

Sin embargo, ahora Montero compartirá un evento con el dirigente republicano, quien ya en febrero remarcó que los movimientos de Rufián evidencian que la gente tiene "ganas de izquierda" y que su formación quiere una izquierda y liderazgos fuertes. Con esas premisas cree que las alianzas caerán por su propio peso.