Parlamento Europeo.- Izaskun Bilbao (Renew Europe) avisa de que el cambio de hora estacional "no es inofensivo"

La eurodiputada Izaskun Bilbao, interviniendo en la Time Use Week

La eurodiputada Izaskun Bilbao, interviniendo en la Time Use Week - EUROPA PRESS

La eurodiputada trabajó en la resolución desde la oposición parlamentaria

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada Izaskun Bilbao (Renew Europe) ha avisado este miércoles de que cambiar la hora dos veces al año "no es inofensivo" para la salud y para muchos aspectos de la vida.

Bilbao, del grupo liberal Renovar Europa, lo ha dicho en una debate virtual sobre la supresión del cambio de hora estacional, en el marco de la Time Use Week.

La Time Use Week es una iniciativa sobre la reforma horaria organizada por la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society (BTUI), en colaboración con el Área Metropolitana de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, la Diputación de Barcelona y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona.

La eurodiputada ha recordado que el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2019 acabar con el cambio de hora en la Unión Europea a partir de 2021 --ella fue una de las encargadas de trabajar en la resolución desde la oposición parlamentaria--.

Bilbao ha lamentado que los cambios de hora estaciones tienen un impacto particular en los niños y los ancianos y también en la agricultura y el ganado.

Además, ha advertido de que España ni tan siquiera se sitúa en el huso horario que le tocaría "geográficamente" debido a alineamiento del Franquismo con la hora del Tercer Reich.

Bilbao ha asegurado que el proceso de supresión de los cambios se hará de forma "consensuada y coordinada", aunque ha lamentado que los desencuentros entre Estados están postergando los plazos previstos, ya que esta cuestión --ha dicho-- no está en la agenda de los gobiernos de la Unión.

Los Estados deben decidir si se quedarán con su horario de verano o de invierno, lo que también supone un grado de coordinación con los países vecinos, ha detallado Bilbao.

EFECTOS EN LA SALUD

Desde el punto de vista médico, la cronobióloga de la Universidad de Murcia María Ángeles Rol de Lama ha explicado el funcionamiento de los ritmos circadianos del cuerpo, fuertemente influenciados por factores externos como la luz del día, el ejercicio físico, el contacto social y la ingesta de comida.

Un cambio horario desajusta unos días los mecanismos corporales ante los estímulos externos que los provocan: "Los ritmos se deben adaptar, y la velocidad de resincronización es diferente en cada marcador", ha dicho.

EN ESTADOS UNIDOS

El activista estadounidense por la derogación de los cambios de hora Jay Pea ha dicho que en su país ya los han anulado los Estados de Hawái y Arizona, y ha explicado las tareas que ejercen los grupos de presión ante los legisladores estatales y federales.

La cofundadora de la International Alliance for Natural Time, Ticia Luengo, ha defendido que hay "suficiente evidencia científica y vital" para implementar esta supresión.

NO ESTAR AL OESTE DEL HUSO HORARIO

Luengo ha dicho que está demostrado que estar al oeste del huso horario que correspondería geográficamente supone más problemas del sueño.

En este sentido, ha advertido que España se sitúa "incluso al oeste del meridiano de Greenwich", que marca el huso horario que le tocaría.