La presidenta de la Eurocámara viaja a España el martes para reunirse con jóvenes y visitar el Senado

Archivo - HANDOUT - 08 October 2025, France, Strasbourg: European Parliament President Roberta Metsola delivers a speech during a session at the European Parliament in Strasbourg. Photo: Fred Marvaux/European Parliament/dpa - ATTENTION: editorial use only - Fred Marvaux/European Parliament / DPA - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, viajará a Madrid el próximo martes para asistir a un acto en el Senado con motivo del 40 aniversario de la entrada de España en la UE y para participar en un encuentro con jóvenes para hablar sobre el futuro del bloque.

Según ha informado la Eurocámara, Metsola asistirá a un evento con más de 300 jóvenes en CaixaForum para debatir con ellos y responder a sus preguntas sobre el presente y el futuro de la Unión Europea, los retos comunes y los temas que más preocupan a la juventud en un momento clave para el proyecto europeo.

Además, participará en una ceremonia con motivo del aniversario de la entrada de España en la entonces Comunidad Europea el 1 de enero de 1986 que tendrá lugar en el antiguo Salón de Sesiones del Senado, donde está previsto que pronuncie un discurso y se reúna a continuación con su presidente, Pedro Rollán.

Asimismo, Metsola aprovechará su desplazamiento a Madrid para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha precisado el Parlamento Europeo.