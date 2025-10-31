Parlamento Europeo.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 1 de noviembre

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "España y México inician el deshielo tras seis años de crisis"
-- "El Supremo reclama que se investiguen los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo"
EL MUNDO
-- "La Justicia impulsa la investigación por blanqueo con los sobres en el PSOE"
-- "Génova aprieta a Mazón tras ponerle su consejera en situación irreversible"
ABC
-- "EE. UU. ya tiene los objetivos contra Maduro a la espera de la orden de Trump"
-- "La izquierda evita condenar la vuelta de la 'kale borroka'"
LA RAZÓN
-- "El Supremo ve indicios de delitos con la caja del PSOE"
-- "Aldama pide investigar a la 'fontanera' socialista por las escuchas"
LA VANGUARDIA
-- "El Gobierno se acerca a México al reconocer la "injusticia" de la conquista"
-- "El Tribunal Supremo pide a la Audiencia que investigue los pagos del PSOE a Ábalos"
EL PERIÓDICO
-- "Salomé Pradas: "No sabía dónde estaba Mazón""
-- "Solo 9 clubs de los 20 de LaLiga cuentan con mujeres en sus cúpulas directivas"