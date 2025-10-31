Parlamento Europeo.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 1 de noviembre

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "España y México inician el deshielo tras seis años de crisis"

-- "El Supremo reclama que se investiguen los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo"

EL MUNDO

-- "La Justicia impulsa la investigación por blanqueo con los sobres en el PSOE"

-- "Génova aprieta a Mazón tras ponerle su consejera en situación irreversible"

ABC

-- "EE. UU. ya tiene los objetivos contra Maduro a la espera de la orden de Trump"

-- "La izquierda evita condenar la vuelta de la 'kale borroka'"

LA RAZÓN

-- "El Supremo ve indicios de delitos con la caja del PSOE"

-- "Aldama pide investigar a la 'fontanera' socialista por las escuchas"

LA VANGUARDIA

-- "El Gobierno se acerca a México al reconocer la "injusticia" de la conquista"

-- "El Tribunal Supremo pide a la Audiencia que investigue los pagos del PSOE a Ábalos"

EL PERIÓDICO

-- "Salomé Pradas: "No sabía dónde estaba Mazón""

-- "Solo 9 clubs de los 20 de LaLiga cuentan con mujeres en sus cúpulas directivas"