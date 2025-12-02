El Supremo rechaza la petición de 'Alvise' para que se le incluyera en el 'caso Koldo' como "víctima"

Archivo - El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, a su llegada al Tribunal Supremo, a 5 de junio de 2025, en Madrid (España). Alvise está citado para prestar declaración voluntaria ante el Tribunal Supremo (TS), en el ma - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha rechazado la petición del eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, para que se le incluyera en la causa en calidad de "víctima".

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado explica que 'Alvise' pretendía "ser tenido como parte en este procedimiento en calidad de víctima" porque, según informaciones periodísticas, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García habrían usado parte del dinero obtenido de sus presuntas ilegalidades para emprender acciones legales en su contra.

Puente desestima la solicitud de 'Alvise' indicando, por un lado, que "el sustrato fáctico sobre el que descansa no tiene otro fundamento que el de una información periodística".

Y, por otro, porque el perjuicio que invoca el eurodiputado "no tendría su causa directa en la comisión de los delitos que se investigan sino en el ejercicio de una serie de acciones judiciales cuyos gastos se habrían afrontado con una parte del producto obtenido de aquellos".

De esta forma, Puente frena la entrada de 'Alvise' en la causa donde investiga presuntos amaños de contratos públicos a cambio de comisiones. La parte principal, referida a las adjudicaciones para comprar material sanitario en plena pandemia, ya está próxima a juicio; mientras que las supuestas irregularidades en obra pública siguen investigándose.

Cabe recordar que 'Alvise' tiene cuatro causas abiertas en el Supremo por distintos asuntos: la presunta financiación ilegal de SALF por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo para la campaña de las elecciones europeas de 2024; la difusión de una PCR falsa del ex ministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa; y el supuesto acoso en redes tanto a la fiscal Susana Gisbert como a dos eurodiputados de SALF.