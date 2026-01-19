Pescadores protestan en A Coruña ante el Gobierno contra nuevos controles en un día de amarre de la flota gallega

Un pesquero amarra durante la protesta de la flota pesquera de bajura, a 19 de enero de 2026, en Burela, Lugo, Galicia (España). La flota de pesca de bajura comienza un paro indefinido para protestar contra la nueva normativa europea que obliga a los barc - Carlos Castro - Europa Press

A CORUÑA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pescadores llegados de diferentes puntos de la provincia de A Coruña han protestado esta mañana de lunes en la ciudad herculina en contra de los nuevos controles exigidos por la UE a los barcos de más de 12 metros, en una jornada en la que han llevado su movilización hasta la sede de la Delegación del Gobierno.

La flota gallega de bajura para este lunes en protesta contra los nuevos controles, un día en el que está convocada una reunión en Madrid de la Secretaría General de Pesca con cofradías con la amenaza de que el amarre se realice de forma indefinida.

La movilización comenzó a las 11,00 horas con una concentración en O Parrote, en donde lanzaron petardos y encendieron bengalas, a una zona a la que llegó sobre una veintena de barcos de bajura para hacer sonar sus bocinas en señal de protesta. Entre las embarcaciones se podían leer pancartas como 'Leyes imposibles nos hunden'.

Posteriormente, sobre las 12,20 un grupo de pescadores ha llegado hasta la sede de la Delegación del Gobierno, en donde han hecho sonar silbatos y cacerolas, con pancartas en las que se podía leer 'En loita'.

Todo ello porque el pasado 10 de enero entraron en vigor obligaciones previstas en la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que la flota ve "imposible" de cumplir, tales como el diario de pesca electrónico, el pesaje a bordo de especies con un 20% de error o tener que comunicar la llegada a puerto cuatro horas antes.

"EL SECTOR YA NO AGUANTA"

En declaraciones a los medios en O Parrote, el patrón mayor de la cofradía de Ferrol, Gustavo Chacartegui, ha alertado de que "el sector ya no aguanta más". "No hay producción, baja el consumo y no bajan el IVA del pescado, por lo cual la gente cada vez consume menos y a mayores nos complica más la situación", censura.

"No puede ser es que nos conviertan en oficinas andantes, barcos de una o dos personas, por ejemplo, como es el caso de Ferrol. No hay manera humana de llevar ese control que nos piden", se queja.

Pone de ejemplo que los marineros no pueden avisar "cuatro horas" antes porque lleva "menos" la ruta del barco en total. "Nosotros no nos negamos al control, pero el control lógico", afirma. "Lo que pedimos es que nos dejen trabajar", agrega.

En lo tocante al pesaje, pone de ejemplo que un barco de bajura de la zona de A Coruña coge "pescado variado" que pasa por salmonetes, pintos o maragotas, por lo que ve "inviable" pesar todas esa especies antes de llegar a puerto. Apunta que en un simulacro realizado recientemente la embarcación acababa con 30.000 euros de multa al pesar mal 10 especies. "Tendríamos que llevar otra embarcación auxiliar para llevar un oficinista con todo lo que nos exige", sostiene.

"El problema es que nos exigen el trabajo a bordo y es inviable. Los barcos de altura que van al Gran Sol, que salen por semana, tienen más posibilidades", expone, pero "en Ferrol no hay ningún barco, por ejemplo, que lleve tres tripulantes y uno se tiene que "destinar al pesaje", unido a la situación del mar en Galicia.

"Ya no se podía sobrevivir antes, ahora menos, porque lo que hacen es complicar más el trabajo", resume Chacartegui, que cree que quieren acabar con la pesca artesanal en España.

Mientras, el patrón mayor de la cofradía de Corme, Roberto Vidal, denuncia que "esta es la destrucción de la pesca", pues "no va a haber ningún barco en España que se pueda adaptar a esta normativa". "El otro día entró un barco en Burela que en 12 especies que entró en puerto, las 12 estaban mal apuntadas, con 36.000 euros de multa", explica.

Igualmente, la vicepresidenta tercera de la Mujer de la Federación Nacional de Cofradías, Amalia González, procedente de Camariñas, avisa de que habrá "paro indefinido hasta que entren en razón".

APOYO DEL BNG

Al comienzo de la movilización, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha ofrecido declaraciones a los medios para exigir que el Gobierno establezca "una moratoria" a estas reglas mientras no se aplique una "flexibilización" de las normas.

Acompañado por el portavoz municipal en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, Néstor Rego ha criticado un reglamento "hiperregulador", "ajeno a la realidad de la pesca artesanal gallega y pensado para grandes buques industriales".

"No se puede pretender que quien está pescando esté al mismo tiempo cubriendo diarios electrónicos, haciendo comunicaciones constantes y pesajes exactos en condiciones imposibles" subraya. Y advierte de que esta problemática para la flota de más de 12 metros se extienda progresivamente, a partir de 2030, a las embarcaciones de menos de nueve metros, mayoritaria en Galicia.

Al inicio de la concentración en el entorno de la estatua de la Virxe do Carme también se ha podido ver al presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, el popular Martín Fernández Prado. Miembros de la Policía Local y Policía Nacional se encontraban vigilando la movilización.