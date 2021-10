Planas apunta que Andalucía "estará notablemente" por encima del 25% de producción final agraria tras reforma de la PAC

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este lunes, preguntado por el incremento de financiación que experimente Andalucía con la nueva Política Agrícola Común (PAC) para el período 2023-27, cuando en la actualidad representa el 25% de la Producción Final Agraria, que "mi percepción es que estará notablemente por encima de ese 25%", al tiempo que ha apelado a que "esto es un ejercicio de base cero, que no tiene en cuenta los anteriores ejercicios".

En una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Planas, quien ha sostenido que "estamos avanzando bien" en la elaboración del Plan Estratégico Nacional, documento que ha presentado como el referente que se trasladará a la Comisión Europea para que a partir del 31 de diciembre "cobremos las ayudas de la PAC 2023-27", mientras que ha argumentado que la futura PAC no podía "ni mantener el status quo ni ser una revolución".

El ministro de Agricultura ha abogado por "un cambio paulatino, una reforma, que en el caso específico de Andalucía supone un elemento de continuidad y de reforma partiendo de las 50 regiones de pago que existían", así como ha reivindicado que 15 de las 17 comunidades autónomas han abogado por la existencia de "dos o tres regiones de pago y hemos conseguido que sean 20".

Planas ha esgrimido aspectos puntuales de la reforma de la PAC como la inclusión de "los pequeños agricultores de menos de 5.000 euros", así como "un programa específico para el olivar tradicional", por lo que ha colegido que "estos aspectos consolidan una buena PAC para Andalucía", al tiempo que ha reconocido que "ahí reside la divergencia" en el hecho de la introducción de "los ecoesquemas, que son diferentes, desligadas de las regiones de pago".

"He mantenido lo que prometí", ha aseverado Planas, quien ha señalado que el Plan Estratégico Nacional "tiene que ser para el conjunto de España, no sólo para Andalucía", mientras que ha apuntado que "es una propuesta que refleja los intereses de Andalucía y un equilibrio con el resto de las comunidades autónomas".

Tras afirmar que "comprendo la posición del consejero de cada Comunidad Autónoma", Planas ha reivindicado su papel negociador en la conciliación de los intereses de Andalucía con el conjunto autonómico para apuntar que "he intentado ayudar en la soledad cuando el resto piense algo diferente". "No sólo de árbitro, he sido puente", ha blandido el consejero de Agricultura en esa negociación.

Con la premisa de que "las referencias históricas no se pueden volver a utilizar", Planas ha defendido que "hemos limitado las transferencias territoriales" por cuanto "la PAC es para agricultores y ganaderos".

El ministro de Agricultura ha señalado que "soy un negociador nato" con su apelación a "las decenas de reuniones a nivel técnico" que ha celebrado y ha trasladado que "nadie puede conseguir el 100% de los objetivos", para insistir en su condición de "puente entre Andalucía y el resto para que se preserven los intereses de los agricultores y ganaderos andaluces".

MÁS DE MIL MILLONES ANUALES EN ECOESQUEMAS

Planas, quien ha cifrado en 1.107 millones de euros anuales la cantidad asignada al cumplimiento de los ecoesquemas, ha reconocido la perplejidad entre los agricultores al tratarse de una iniciativa que supondrá una retribución variable en la medida en que "los ecoesquemas son contribuciones a luchar contra el cambio climático y a la preservación del medio ambiente", cuya aplicación ha explicado se ejecutará a partir de siete prácticas y de ocho superficies de suelo. "Como toda novedad causa perplejidad y preocupación, lo entiendo", ha aseverado.

El ministro de Agricultura, quien ha dicho que "estamos trabajando con la Junta de Andalucía para que resulte lo mejor para agricultores y ganaderos", ha reivindicado que "somos el único país de la UE que tiene más de dos regiones de pago, tenemos 50 y vamos a tener 20", mientras que ha apuntado que la convergencia "vamos a atemperarla con una cronología más larga" al indicar que si el ritmo previsto es de un 15% hasta llegar a un 85%, "lo vamos a hacer a un 3% cada año", antes de insistir en que "ni status quo ni revolución, una reforma que es necesaria porque así lo que implican los reglamentos europeos".