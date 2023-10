Las portadas de los periódicos del martes 3 de octubre

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La discoteca incendiada tenía una orden de cierre desde 2022"; "La UE cierra filas con Ucrania al complicarse el apoyo de EE UU"; "Bruselas libera 93.500 millones en fondos europeos para España"; "España esgrimió el nuevo sistema de pago por el CO2para evitar los peajes"; "Sánchez dirá hoy al Rey que confía en ganar la investidura"; "La cúpula judicial acumula 85 vacantes por el bloqueo".

EL MUNDO: "Moncloa busca encaje legal a la amnistía con casos de otros países""; "La Fonda no tenía licencia tras una orden de cierre sin ejecutar de 2022"; "José Manuel Albares: "Si Rusia gana, nadie estará libre de que su vecino más poderoso pueda invadirle""; "Bruselas destapa 52 campos que Calviño ocultó en el plan de recuperación"; ""Por favor, hay que parar esto ya. Qué comunicados, me dan ganas de llorar"".

ABC: "¿Qué pasó, Michavila? "Sánchez y Díaz no se pisaron la manguera, Feijóo y Abascal, sí". "La derecha tiene 11 millones de votos mal distribuidos. Al PP le han faltado 31.000 votos en Cataluña" y "Vox se presentó en Pontevedra, La Rioja, Girona y Lleida donde sabía que no iba a entrar". El presidente de GAD3 analiza el resultado sorprendente del 23J, en el que falló su pronóstico tras una campaña "embarrada y de 'hooliganismo'". "Cometimos un error que no es asumible" pero "el trumpismo a la española no nos va a callar""; "Un juicio por usura, el cierre que nunca se ejecutó y una promesa: "Llegaremos hasta el final"".

LA VANGUARDIA: "La discoteca incendiada en Murcia tenía una orden de cierre desde hace un año"; "El TC avala que el Poder Judicial en funciones no nombre jueces"; "Luz verde de la UE al Plan de Recuperación español para recibir 93.500 millones".

EL PERIÓDICO: "La gasolina subirá hasta los dos euros antes de final de año"; "Alexia e Irene se ratifican"; "Las discotecas incendiadas en Murcia llevaban año y medio abiertas sin licencia"; "El vandalismo en las fiestas populares alarma a Interior": "Los vehículos oficiales de los 'consellers' serán eléctricos antes de 2025"; "Elena Aguilar, elegida primera presidenta del baloncesto español".

LA RAZÓN: "El TC avala el tijeretazo a las funciones del CGPJ"; "Cumbre de la UE en Ucrania con la ausencia de Hungría y Polonia"; "Sánchez llega a su cita con el Rey con solo sus 121 diputados y lejos de un acuerdo"; "La UE salva a Sánchez de los peajes en autovías que eran "mentira" en la campaña electoral"; "Premio Nobel de Medicina a los creadores de la plataforma de ARNm usada para las vacunas covid".