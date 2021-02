El PP avisa que desoír al CGPJ al limitar sus competencias puede tener consecuencias en la UE

También Vox y Ciudadanos censuran la decisión de la Mesa del Congreso de desatender la petición del órgano de gobierno de los jueces

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que la decisión del PSOE y Unidas Podemos de impedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emita informe sobre la reforma que limita sus funciones supone un "deterioro" a la separación de poderes y eso puede tener consecuencias para España en el seno de a Unión Europea.

La Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y Unidas Podemos, ha rechazado la pretensión del CGPJ de reconsiderar su negativa a solicitar informes sobre la reforma que limitar las funciones del Consejo mientras no sea renovado. Desde la Cámara Baja han recodado que sólo los diputados o los grupos pueden recurrir sus decisiones, como ha hecho el PP, pero no el CGPJ, que no está legitimado para ello.

"La potestad legislativa la tienen las Cortes Generales, que no están obligadas a pedir informes o comparecencias previas", ha resumido la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra.

CAUSA BOCHORNO RECORDAR AL CGPJ LA SEPARACIÓN DE PODERES

Para Pablo Echenique, de Podemos, causa "bochorno" recordar al CGPJ el principio de la separación de Poderes y ha insistido en acusar al PP de bloquear la renovación del Consejo "de manera inconstitucional".

Pero el PP insiste en que una reforma legislativa que afecta a otro poder debe tramitarse "con garantías" y "con sosiego y profundidad", lo que en su opinión exige revocar el procedimiento de urgencia y dar voz al CGPJ, a las asociaciones y a otros colectivos y expertos.

A su juicio, la reforma de PSOE y Podemos es "una intromisión del Poder Legislativo para entrometerse en el Poder Judicial": "Nos adentramos en una peligrosa senda de la intromisión de la separación de poderes", sostiene.

Según Gamarra, la forma en que se está tramitando esta reforma genera un "deterioro de la calidad democrática que puede tener consecuencias" en la UE porque "la política europea está marcada por el respeto a la separación de poderes".

ES EUROPA QUIEN OBLIGA A ESCUCHAR AL CGPJ

En su opinión, es la UE y no sólo el PP quien considera "imperativo" que el Poder Judicial emita opinión en reformas de calado que le afecten, y al no escuchar al CGPJ ese principio de la separación de poderes no queda garantizado.

También Vox ha votado en la Mesa del Congreso en contra de rechazar el escrito del CGPJ y ha querido dejar constancia de que esa decisión no ha sido unánime y que parte de la Cámara apoya la reclamación del Consejo.

Desde Ciudadanos, su portavoz adjunto, Edmundo Bal, ha utilizado las redes sociales para criticar también la posición de PSOE y Podemos en este tema: "El Gobierno Frankenstein vuelve a atropellar con su reforma del CGPJ --ha dicho--. No escucha a la oposición ni a Europa y ahora también desestima a los jueces. Es vergonzoso que se escuden en la "legitimidad" cuando planean atacar la división de poderes con alevosía".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06