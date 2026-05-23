El PP pide en el Congreso más control ante posibles injerencias de Rusia y potencias "hostiles" en partidos españoles

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MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que llama a reforzar el control sobre posibles injerencias de Rusia y otras potencias "hostiles" en partidos españoles, reclamando medidas de prevención y respuesta frente a amenazas extranjeras y más verificación sobre formaciones, grupos y fundaciones europeas que puedan mantener vínculos contrarios a los valores democráticos de la Unión Europea (UE).

La iniciativa, presentada para su debate en Pleno, insta al Gobierno a implementar las medidas preventivas y de respuesta que se pongan en marcha por parte de la UE para hacer frente "de manera eficaz" a las amenazas procedentes de actores estatales o no estatales extranjeros.

En segundo lugar, el Grupo Popular reclama solicitar formalmente a la Autoridad para los Partidos Políticos Europeos y las Fundaciones Políticas Europeas (APPF) que active los mecanismos de verificación previstos en el Reglamento europeo.

En concreto, pide que esos mecanismos se apliquen respecto de aquellos partidos políticos europeos, grupos o fundaciones cuyos miembros hayan sido objeto de investigación o señalamiento por parte de las instituciones europeas por mantener vínculos con potencias u organizaciones que representan una amenaza para la seguridad, los valores y principios del artículo 2 del Tratado de la UE o de su integridad.

PREOCUPACIÓN POR LAS FILTRACIONES DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Además, el PP quiere que el Gobierno traslade a las instituciones europeas competentes la preocupación del Congreso por las informaciones, reconocidas por la propia Comisión como "profundamente preocupantes", relativas a posibles filtraciones de información confidencial en el seno de los órganos de la UE a potencias hostiles extranjeras.

Así, plantean expresar el respaldo de España a los mecanismos de investigación y rendición de cuentas que dichas instituciones consideren procedentes.

La iniciativa, recogida por Europa Press, también solicita apoyar, en el marco de la Unión y del Consejo de Europa, el desarrollo de mecanismos que garanticen que los partidos, grupos políticos y fundaciones políticas europeas que reciben financiación pública de las instituciones de la Unión cumplen con el compromiso de respetar los valores democráticos, el Estado de derecho y la seguridad de los ciudadanos europeos.

Según el texto, ese compromiso, consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, es incompatible con relaciones de cooperación política con regímenes y organizaciones "hostiles" o que vulneran esos valores.

LA PAZ EN EUROPA "NO ES UN ESTADO PERMANENTE"

En la exposición de motivos, el PP sostiene que la Unión Europea atraviesa "uno de los momentos más exigentes de su historia reciente" y recuerda que la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 ha evidenciado que la paz en el continente "no es un estado permanente", sino un logro que debe ser preservado activamente por quienes ostentan responsabilidad pública.

El PP defiende que cualquier quiebra de la cohesión europea, ya sea por acción, omisión o por la existencia de vínculos no declarados entre actores políticos europeos y potencias extranjeras que actúan contra los intereses de la Unión, representa una amenaza para el conjunto de los ciudadanos europeos y también para los españoles.

Asimismo, advierte de que la Unión ha detectado campañas de manipulación e injerencia de información procedente del extranjero que suelen tener como objetivo socavar los procesos democráticos en Europa y afectar negativamente a los valores, procedimientos y procesos políticos democráticos europeos.

Los 'populares' subrayan que la pertenencia a un grupo parlamentario europeo no es "un dato organizativo menor", porque implica cooperación política, financiación compartida con fondos públicos de la UE, coordinación estratégica y representación común ante los ciudadanos europeos. "Los electores españoles tienen derecho a conocer en qué marco internacional se inscriben los partidos a los que otorgan su voto", concluye la iniciativa.