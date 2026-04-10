El PSOE pregunta a la Comisión Europea si las aerolíneas vulneran la normativa al modificar el precio final del billete

Aeropuerto. - PSOE.

ZARAGOZA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las eurodiputadas socialistas Rosa Serrano, miembro de la Comisión de Transporte y Turismo de la Eurocámara, y Laura Ballarín, coordinadora de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, han pedido a la Comisión Europea que aclare si las aerolíneas vulneran la normativa europea al modificar el precio final de los billetes de avión una vez ya adquiridos por los pasajeros, alegando un posible aumento del coste del combustible.

Por ello han denunciado que, en el contexto actual marcado por el conflicto en Oriente Próximo, diversas aerolíneas han anunciado posibles subidas de tarifas, la reducción de vuelos de bajo coste y la introducción de nuevos cargos adicionales para compensar el aumento de sus costes operativos.

Asimismo, tanto la europarlamentaria Rosa Serrano como Ballarín han alertado de que algunas compañías aéreas están informando, en el momento de la compra o incluso posteriormente, de que el precio final del billete podría variar días antes del vuelo en función de la evolución real del coste del carburante. "Esta práctica genera incertidumbre entre los consumidores y podría vulnerar la normativa europea sobre transparencia de precios y derechos de los pasajeros", han advertido.

Por eso, han preguntado a la Comisión si imponer un sobrecoste cuando el billete ya ha sido pagado vulnera la normativa sobre derechos de los pasajeros aéreos y servicios aéreos. Además, han reclamado que, en caso de que esta práctica se considere contraria a la legislación vigente, "adopte medidas para garantizar la seguridad jurídica de los viajeros y evitar posibles abusos".

Finalmente, las eurodiputadas han pedido a la Comisión que valore incluir esta cuestión en el marco de la futura revisión del reglamento sobre servicios aéreos, con el objetivo de reforzar la protección de los usuarios y asegurar reglas claras y justas en el mercado del transporte aéreo.

"Los pasajeros deben conocer desde el primer momento el precio final del billete y no pueden asumir los riesgos empresariales que corresponden a las aerolíneas", han subrayado las eurodiputadas. En este sentido, han defendido la necesidad de "garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y evitar prácticas que puedan perjudicar a los consumidores europeos".