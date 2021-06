Puigdemont pregunta si, al margen indultar, Sánchez respetará su inmunidad como eurodiputado

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si, al margen de conceder los indultos a los impulsores del 1-O encarcelados, respetará la inmunidad "de todos los eurodiputados", incluyendo la suya.

Lo ha dicho este viernes en una comparecencia conjunta con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tras mantener una reunión en la conocida como 'Casa de la Republica' en Waterloo (Bélgica).

Puigdemont ve evidente que el "Estado español se ve abocado a hacer los indultos porque sabe que, si no toma la incitativa, otros la tomarán por ellos" --en referencia a los tribunales europeos--, y descarta que la medida de gracia sea una solución al conflicto catalán.

Ha asegurado que los indultos solo afectarán a los presos y ha sostenido que la libertad que le permite estar en Bruselas y recibir a Aragonès se ha ganado "confrontando al Estado español", y que esa será la única manera de que puedan volver.

"Esta será la manera en que nosotros podremos volver, no hay otro camino, no hay un atajo que no pase por esta vía a la que nosotros hemos dedicado tantos esfuerzos", ha defendido el expresidente.

Aragonès ha repetido varias veces que los indultos "no son la solución política a un conflicto de fondo, sobre la soberanía de Catalunya", aunque ha valorado que pueden suponer un alivio para los encarcelados.

"Con los indultos no se soluciona la represión, muestra de ello es la reunión aquí en Bélgica, porque no posible hacerla con las máximas garantías en Catalunya", ha dicho Aragonès, que ha deseado poder recibir a Puigdemont en el Palau de la Generalitat en Barcelona.