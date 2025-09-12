Sumar exige a Sánchez que cumpla la sentencia del TJUE y avale que el Polisario negocie acuerdos de pesca con la UE

Archivo - El portavoz de Sumar en la Comisión de Interior del Congreso, Enrique Santiago, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 30 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha exigido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que contribuya a que la Unión Europea cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia comunitario (TJUE) que anuló los acuerdos de libre asociación y pesca con Marruecos y que avale que se consulte al Frente Polisario para poder retomarlos.

En una rueda de prensa en el Congreso, el portavoz adjunto de Sumar y dirigente de IU Enrique Santiago ha recordado que en octubre de 2024 el TJUE anuló los citados acuerdos entre la UE y Marruecos, debido a que se estaban aplicando al territorio del Sáhara Occidental sin el "consentimiento del pueblo saharaui".

Por razones de seguridad jurídica, en aras de evitar implicaciones negativas en la acción exterior de la Unión Europea (UE), la aplicación de los acuerdos se mantuvo durante doce meses, pero ese periodo concluye el 4 de octubre.

La Presidencia de turno de la UE, que en este semestre corresponde a Dinamarca, ha abierto una negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo que siga dotando de seguridad jurídica a los "actores participantes en el expolio ilegal de recursos naturales saharaüis", según denuncia Santiago en la iniciativa presentada este viernes.

En concreto, en sus preguntas escritas, recogidas por Europa Press, el portavoz de IU insiste en que el Frente Polisario debería participar en las negociaciones para un nuevo acuerdo con Marruecos si buscan que éste se aplique en el territorio de la excolonia española.

Por ello, Santiago quiere que el Gobierno le aclare si piensa apoyar las negociaciones abiertas en la UE si es excluye de las mismas a los representantes del pueblo saharaui y si avalará un hipotético nuevo acuerdo que no cuente con el Frente Polisario.

ETIQUETAS SIN REFERENCIAS A MARRUECOS

Además, Sumar emplaza al Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para garantizar que los productos provenientes del Sáhara Occidental sean etiquetados como tales, tal y como estableció el TJUE, que defiende que en esas etiquetas no debe hacerse ninguna referencia a Marruecos.

"Creemos que esto es una cuestión fundamental; el Gobierno español tiene que cumplir, igual que el resto de gobiernos de la Unión Europea, el derecho internacional y cumplir estrictamente con la sentencia acordada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", ha concluido Santiago.