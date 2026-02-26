El acuerdo sobre Gibraltar: Empresa conjunta entre España y Reino Unido para el uso compartido del aeropuerto

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. A 12 de junio de 2025 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía). La Unión Europea y Reino Unido han alcanzado este miércoles un acuerdo político con el que poner fin a los cinco - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo sobre Gibraltar, publicado finalmente este 26 de febrero tras más de cuatro años de negociación y después de que se alcanzara el acuerdo político el pasado 11 de junio, incluye la constitución de una empresa conjunta entre España y Reino Unido para el uso compartido del aeropuerto en la región, que no podrá tener sede en ninguno de estos países, sino que deberá instalarse en un Estado miembro de la UE distinto a España.

En cuanto a los vuelos, podrán tener como origen y destino tanto Reino Unido como cualquier país de la UE, si bien solo podrán operar estos vuelos las aerolíneas autorizadas por Bruselas y las que cuentan con autorización de Londres.

Uno de los puntos clave del acuerdo prevé la supresión de todas las barreras físicas que puedan impedir la circulación de personas, lo que incluye el derribo de la Verja, y el traslado de los controles al puerto y el aeropuerto de Gibraltar.

Aquí, habrá un doble control. En primer lugar, por parte de las autoridades gibraltareñas y la continuación por parte de la Policía Nacional española, que será la encargada de realizar los controles de acceso al espacio Schengen. No obstante, aunque se aplicarán las normas de este espacio sin fronteras, Gibraltar no entrará a formar parte de Schengen. Por lo que se refiere a la salida, el doble control se hará en orden inverso.

El tratado, de más de 1.000 páginas y compuesto por 336 artículos y un total de 43 anexos, aún está pendiente de su ratificación, en el Consejo (gobiernos) y la Eurocámara, por parte europea, y en el Parlamento británico.