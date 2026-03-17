UE.- Agenda audiovisual de Europa Press para el 17 de marzo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 17 de marzo de 2025:

1.- 09.30 horas: En Madrid, el ex Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea y exministro socialista, Josep Borrell, interviene en un encuentro organizado por Madrid Foro Empresarial. Hotel Wellington (C/ Velazquez, 8).

2.- 09.30 horas: en Mérida, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en funciones se reúne en sesión ordinaria, en la Presidencia del Ejecutivo regional. Posteriormente, a las 11,30 horas, se informará en rueda de prensa sobre los asuntos tratados en la reunión, en la sala de prensa de la Junta.

3.- 09.30 horas: en Toledo, la presidenta del Grupo Municipal Vox y vicealcaldesa, Inés Cañizares, acompañada de los concejales Juan Marín, Daniel Morcillo y Florentino Delgado, ofrecen un desayuno informativo ante los medios de comunicación, en el Restaurante Venta de Aires.

4.- 10.00 horas: en Toledo, concentración conjunta de CSIF y STAS contra la decisión arbitraria de la Administración regional de no ofertar todas las plazas vacantes de la OPE 2023-2024, en la Dirección General de Función Pública (avenida de Portugal, 11). Intervendrán el presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez y Gustavo Fabra, portavoz de STAS.

5.- 10.30 horas: Citado a declarar el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por presunta agresión sexual, en la Plaza Número 8 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid (C/ Albarracín, 31).

6.- 10.30 horas: Acto del PP sobre financiación local, con el vicesecretario de Política Autonómica del PP Elías Bendodo, el presidente del PP de Barcelona Manu Reyes y el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona Dani Sirera. Después debate del vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP Juan Bravo con los alcaldes José Luis Martínez-Almeida (Madrid), Natalia Chueca (Zaragoza), Xavier Garcia Albiol (Badalona), María José García Pelayo (Jerez), Isaac Claver (Monzón) y José María Bellido, Córdoba (Talent Garden. Turró 169 A)

7.- 10.30 horas. En BILBAO, piquetes con motivo de la huelga general convocada por ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru.

8.- 10.45 horas. Ruedas de prensa en el Congreso: a las 10.45 horas, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez; a las 11.15 horas, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero; a las 11.30 horas, el portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello; y a las 11.45 horas, la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra.

9.- 11.00 horas, en Toledo, el diputado de Contratación y Patrimonio de la Diputación, José Eugenio del Castillo, participa en la presentación de la 45a edición de 'La Pasión del Señor' de Fuensalida, junto al alcalde, José Jaime Alonso; la concejala de Cultura, Miriam Mera, y el director del Grupo de Teatro 'La Pasión', Jesús Fernández, en la Diputación.

10.- 11.00 horas: en Toledo, acto de presentación del acuerdo por el que Cerveza La Sagra se une a la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss en la investigación sobre contaminantes emergentes en el río Tajo, en el Salón de Grados del edificio Sabatini de la Fábrica de Armas. Asistirán el CEO y fundador de Cerveza La Sagra, Carlos García; la directora de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, Beatriz Larraz; Rosa del Carmen Rodríguez, directora de la tesis doctoral del estudio; y el presidente del Patronato de la Real Fundación de Toledo, Jesús Carrobles.

11.- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, comparece en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados (Carrera de San Jerónimo, s/n).

12.- 12.00 horas: En Madrid, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, presenta el 'Informe anual de personas desaparecidas 2026', con los datos correspondientes al año 2025, en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) (C/ Don Quijote, esquina C/ de los Artistas).

13.- 12.15 horas.- En BILBAO, declaraciones de Mitxel Lakuntza (ELA) e Igor Arroyo (LAB) previas a la manifestación de la huelga general. En la plaza Moyúa. A las 12.30 horas, inicio de la manifestación, que acabará sobre las 13.00 horas en la plaza del Sagrado Corazón.

14.- 13.50 horas: En Madrid, entrevista con Pedro Almodóvar, Bárbara Lennie, Patrick Criado, Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez Gijón por su nueva película 'Amarga Navidad' en el Hotel The Madrid Edition. (Plaza del Celenque, 2).

15.- 15.50 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, atenderá a los medios antes de presidir el Comité de Crisis, acompañada de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza. Ministerio de Igualdad (C/ Alcalá, 37);

16.- 16.00 horas: Pleno del Senado. Hemiciclo.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv