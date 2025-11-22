UE.- Agenda Informativa de Europa Press para este domingo, 23 de noviembre

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el domingo 23 de noviembre en Europa Press:

-- 14.00 horas: En Johannesburgo (Sudáfrica), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación con motivo de su viaje a Sudáfrica para asistir a la Cumbre del G-20, junto con los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Posteriormente, viaja a Angola para asistir a la Cumbre Unión Africana-Unión Europea.

-- 11.30 horas: En Cáceres, la secretaria de Organización y Acción Electoral, Rebeca Torró; la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé; y el secretario general de los socialistas extremeños y candidato a la presidenta de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, clausuran una jornada con motivo del 25N en Cáceres. Hotel Hospes Palacio de Arenales y online.

-- 11.30 horas: En Derio (Bizkaia), el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y diputado por Bizkaia, Patxi López, asiste al homenaje a Tomás Meabe.

-- 12.00 horas: En León, la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, y la coordinadora autonómica de Sumar en Castilla y León, Marina Echebarría, participan en la manifestación 'Respeto por nuestra tierra, nuestros montes, nuestros pueblos, nuestra gente' en Castilla y León.

NOTA: Ofrecen declaraciones a los medios a las 11.45 horas aproximadamente. En Plaza San Marcos.