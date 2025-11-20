UE.- Agenda Informativa de Europa Press para este jueves, 20 de noviembre (1)

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el jueves 20 de noviembre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 09.00 horas: En Madrid, foro 'Metafuturo' organizado por Atresmedia. Intervienen el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (9.00 horas); el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (10.15 horas); y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López (13.30 horas). Ateneo de Madrid (C/ del Prado, 21).

-- 09.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conmemora el Día Internacional de la Infancia. Asiste la ministra de Juventud e infancia, Sira Rego, en La Moncloa (Avda. del Hierro, s/n). A las 16.30 horas, asiste a la presentación de la serie de ficción 'Anatomía de un instante', en el Congreso (Cra de S. Jerónimo).

-- 09.00 horas: El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, interviene en 'La Hora de La 1' de TVE; a las 10.00 horas, es entrevistado en 'El món a RAC1'.

-- 09.00 horas: En Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, atiende a los medios.

-- 09.15 horas: En Madrid, el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, el general Francisco Braco Carbó, interviene en el II Congreso Derecho, Defensa y Empresa. Escuela de Organización Industrial (EOI) (Av. de Gregorio del Amo, 6).

NOTA: Para seguirlo: https://www.youtube.com/live/CvMW9Ea-034?app=desktop&si=QeHs....

-- 09.45 horas: El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es entrevistado en el programa 'El Matí', de Catalunya Ràdio; a las 09.00 horas, en el programa 'El món', de RAC 1; y a las 13.30 horas, en el programa 'Mañaneros 360', de TVE.

-- 12.00 horas: En Madrid, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ofrece una rueda de prensa. Salón de Sesiones Antiguo del Senado (C/ Bailén, 3).

-- 13.00 horas: En Madrid, el presidente del Senado, Pedro Rollán, inaugura la XXIV Edición de los Premios 'Montero de los Ríos' e 'Iurisgama'. Senado (C/ Bailén, 3).

-- 18.30 horas: En Madrid, la secretaría política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, interviene en el acto 'Felipe VI, heredero de Franco'. La Morada (C/ Enrique Velasco, 3).

-- 20.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en el acto 'Franco y los franquistas, 50 años después' organizado por la fundación Sistema. Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 11.45 horas: Reunión conjunta de las Mesas del Congreso y del Senado. Sala Mariana Pineda.

-- 12.00 horas: Acto Diputados por un Día, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, a solicitud de Aldeas Infantiles SOS España. Sala Ernest Lluch.

-- 12.30 horas: Mesa y Portavoces de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. Por videoconferencia. Palacio del Senado.

-- 13.00 horas: Mesa y Portavoces de la Comisión Mixta sobre Insularidad. Palacio del Senado.

-- 13.00 horas: Junta Electoral Central. Sala SERT.

-- 16.30 horas: Acto de presentación de la serie de ficción 'Anatomía de un instante', a solicitud de Movistar Plus+. Asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sala Constitucional.

-- 18.00 horas: Representación de la obra documental 'Memoria en escena', en conmemoración del inicio de la democracia. Asiste la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Hemiciclo.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 09.00 horas: Comisión de Sanidad. Sala Luis Carandell.

-- 10:00 horas: Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025. Sala Manuel Giménez Abad.

-- 10.00 horas: Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo' Comparecencia del extesorero de Bancal de Rosas, D. Pedro Luis Egea Vega. Al término, Reunión de Mesa. Sala Clara Campoamor.

-- 12.30 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. Se celebra por videoconferencia.

-- 13.00 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión Mixta sobre Insularidad. Se celebra por videoconferencia.

AUTONOMÍAS

-- 09.30 horas: En Córdoba, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el ministro de Agricultura, Pesca Marítima, Desarrollo Rural, Agua y Bosques de Marruecos, Ahmed El Bouari, en la sede de la Subdelegación del Gobierno de Córdoba (Pl. Constitución, 1); a las 11.40 horas, ofrece una rueda de prensa, en el Palacio de la Merced (Pl. de Colón, 15).

-- 10.00 horas: En Córdoba, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, atiende a los medios, en el cementerio de Ntra. Sra. de la Salud / Muros de la Memoria (Av. de los Custodios, s/n). A las 13.00 horas, atiende a los medios, en Almazara de la Cooperativa La Unión (Av. de Italia, 1).

-- 10.00 horas: En Barcelona, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita el centro de biotransformación de Dapibus, en Abrera (Avinguda de, Av. Ca n'Amat, 12). A las 12.00 horas, se reúne con representantes de FETEIA-OLTRA, en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña (C/ Mallorca, 278). A las 18.15 horas, participa en un encuentro de la Real Acadèmia Europea de Doctors, en la sede de Foment del Treball Nacional (Via Laietana, 32). A las 20.30 horas, participa en las jornadas de Club Còrtum.

-- 10.00 horas: En Bilbao, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios antes de la presentación pública 'Apoyo a iniciativas de la convivencia de la Fundación Ramón Rubial' (Avda. Ramón y Cajal, 2 BIS).

-- 10.45 horas: En Sevilla, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, inaugura el Foro OEA/Cesur 'Avanzando en la incertidumbre'. Al término, atiende a los medios, en la antigua iglesia de Santa Ana (C. Sta. Ana, 39). A las 11.30 horas, se reúne con estudiantes bajo el lema 'El momento de España en un mundo incierto', en la sede de la Universidad Pablo de Olavide (Ctra. de Utrera, 1).

-- 11.00 horas: En Valladolid, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, atiende a los medios después de visitar las obras de construcción de una promoción de 170 viviendas asequibles (C/ Campo Charro, 2).

-- 12.00 horas: En Valencia, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene en el 8º Acto empresarial por el Corredor Mediterráneo. Asisten también la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo. Recinto Roig Arena (C/ Bomber Ramón Duart, 12).

-- 12.00 horas: En San Martín del Rey Aurelio (Asturias), el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios tras participar en el acto de reconocimiento a las víctimas del franquismo, impulsado por la Asociación Memorialista de Asturias. Pozo Sotón (El Sotón, 2).

-- 12.00 horas: En Teruel, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugura el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Utrillas (Carretera TE-V-1010).

-- 12.30 horas: En Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el acto de presentación de las instalaciones de la nueva terminal marítima.

-- 17.00 horas: En Salamanca, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, interviene en un acto sectorial sobre ELA. Sede provincial del PP (C/ Echegaray, 9).