UE.- Agenda Informativa de Europa Press para el 5 de julio ( y 3 )

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstas para este martes, 5 de julio, por EUROPA PRESS, agrupadas en las secciones de Salud y Efemérides:

SALUD

-- 10.00 horas: En Madrid, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) presenta los resultados de la VI edición del estudio sobre calidad de la asistencia sanitaria a los pacientes crónicos en España. En el Impact Hub Piamonte. Calle Piamonte, 23. Para asistir presencialmente o seguirlo online, inscribirse en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDPEVmv54kjWd7oY-T...

-- 10.00 horas: En Madrid, inauguración del '3rd ECO Cancer Immunotherapy Breakthrough', organizado por la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO). Hotel Vincci Soho. Calle del Prado, 18. Para seguirlo online, inscribirse en: https://fundacioneco.es/3rd-eco-cancer-immunotherapy-breakth...

-- 10.00 horas: En Madrid, comienza la jornada 'Organismos de riesgo para a Salud Pública: control bajo el prisma del enfoque ONE HEALTH y la Gestión Integrada de Plagas', organizada por ANECPLA. En la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Para seguirlo online, inscribirse en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFtWFVyeTzVTlacuhx...

-- 11.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de QVIA y la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) para presentar los últimos datos del mercado de medicamentos genéricos en España. En la sede de la CEOE. C/ Diego de León, 50. Para asistir, inscribirse en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOxzPBL_L63Uh-q9jM...

-- 15.30 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, mantiene una reunión con el director de la Autoridad de Preparación y Respuesta ante las Emergencias Sanitarias (HERA) de la Unión Europea, Pierre Delsaux, en sede ministerial. Cobertura oficial.

EFEMÉRIDES

-- En 1922, en los Países Bajos se realizan las primeras elecciones en las que pueden votar las mujeres.

-- En 1954, en Estados Unidos, Elvis Presley graba su primera canción llamada 'That's all right'.

-- En 1996, nace la oveja Dolly, primer animal clonado.

-- La actriz Edie Falco, cumple 59 años.

-- La futbolista norteamericana Megan Rapinoe, cumple 37 años.

-- Giovanni Simeone, futbolista del Cagliari e hijo del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, cumple 27 años.