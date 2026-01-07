UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana jueves, 8 de enero (1)

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el jueves 8 de enero en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Autonomías y Economía-Laboral:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.15 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar; a las 9.15 horas, participa en el acto de develado de la placa dedicada a las mujeres afganas; y a las 10.50 horas, interviene en la Conferencia de Embajadores y Embajadoras. Sede del Ministerio (Marqués de Salamanca).

-- 08.30 horas: El secretario primero de la Mesa y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, es entrevistado en el programa 'Cafè d'Idees', de 'Ràdio 4'.

NOTA: Enlace: https://sumar.ink/4fP1Spf .

-- 09.00 horas: El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, es entrevistado en el programa 'Las Mañanas', de 'RNE'.

-- 09.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura la Conferencia de Embajadores y Embajadoras, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (asisten el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ) (cobertura abierta / señal en directo) (Plaza del Marqués de Salamanca). A las 13.00 horas, se reúne con representantes de Cáritas España y de la Fundación Foessa; y a las 16.00 horas, con el CEO del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, en el Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro, s/n).

-- 11.00 horas: En Madrid, la Policía Nacional recupera dos grupos escultóricos de bronce datados entre los siglos I y II d.C. que salieron ilegalmente de España. Responsables de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional ofrecerán detalles de la investigación. Asisten el jefe de la UDEV Central, comisario principal José Ángel González, y representantes del Ministerio de Cultura. Museo Arqueológico Nacional - Salón de Actos - Planta 1 (C/ Serrano, 13).

-- 11.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al president de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, en La Moncloa (Avda. Puerta de Hierro, s/n).

NOTA: A las 12.30 horas, están previstas declaraciones de Junqueras ante la Facultad de Estadística de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) (Avda. Puerta de Hierro 1).

-- 11.00 horas: El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es entrevistado en el programa 'Despierta Canarias', de 'Radio Marca Tenerife' (10.00 hora local).

-- 12.30 horas: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, es entrevistado en el programa 'Al Rojo Vivo', de 'La Sexta'; y a las 18.00 horas, en 'Malas Lenguas', de 'La 2' de 'TVE'.

-- 16.30 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, en el Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro, s/n).

-- 19.00 horas: En Madrid, la secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, y la secretaria política y eurodiputada de la formación, Irene Montero, ofrecen declaraciones a los medios a su llegada a la concentración 'Por genocida, fuera Israel del baloncesto' convocada con motivo de la celebración del partido entre el Real Madrid y el equipo israelí Maccabi Tel Aviv. Estadio Movistar Arena (Plaza Salvador Dalí).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 13.00 horas: Junta Electoral Central. Sala SERT.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 12.00 horas: Visita del Presidente de la EU Chamber of Commerce in China, Sr. Jens Eskelund para reunirse con el Presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Empresa del Senado. Sala de las Comunidades Autónomas.

AUTONOMÍAS

-- 10.00 horas: En Burgos, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reúne con el Consejo Regulador de Ribera del Duero, en Roa; y a las 11.30 horas, visita las instalaciones de Tubos Aranda, en Aranda de Duero (C. Albillo, 1).

-- 11.00 horas: En Córdoba, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ofrece declaraciones a los medios antes de reunirse con más de 30 organizaciones del tejido productivo andaluz, con especial presencia de asociaciones de autónomos. Hotel Eurostar Palace (Paseo de la Victoria, s/n).

-- 11.30 horas: En Málaga, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, interviene junto al alcalde de Málaga, Paco de la Torre, y la eurodiputada Carmen Crespo en un acto sobre vivienda. Sede del PP de Málaga (Avenida de Andalucía, 26).

NOTA: Retransmisión en directo a través de las redes sociales del PP. Posteriormente, se facilitará un enlace de descarga.

-- 12.30 horas: En Burgos, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a los medios después de visitar (12.00 horas) la plataforma logística de Lookiero para impulsar la transformación tecnológica del sector retail, en el Parque industrial Panattoni Park, en Miranda de Ebro (Avenida Mexico).

ECONOMÍA-LABORAL

-- 10.30 horas: En Madrid, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ofrece una rueda de prensa para analizar la situación económica, política y social y presentar las propuestas del sindicato de cara al nuevo año, en la sede de UGT (Avenida de América, 25).

-- 13.30 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, preside el Comité de Dirección del Ministerio, con objetivo de establecer el 'Plan de trabajo de 2026', en la sede del Ministerio (P.º de la Infanta Isabel, 1).