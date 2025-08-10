UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana lunes, 11 de agosto

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el lunes 11 de agosto:

-- 09.00 horas: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, es entrevistado en el programa 'La hora de La 1', de 'TVE'.

-- 11.30 horas: En Mérida, presentación de 'Las Troyanas', obra programada en la 71 edición del Festival de Mérida, en la sede del certamen. (C/ Sta. Julia, 5).

-- 13.00 horas: En Madrid, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ofrece una rueda de prensa para presentar iniciativas del PP en materia de vivienda. Sede nacional del PP (c/ Génova, 13)

NOTA.- Retransmisión en directo a través de las redes sociales del PP. Posteriormente, se facilitará un enlace de descarga.

-- 22.30 horas: La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, es entrevistada en el programa 'Hora 25', de la 'Cadena Ser' .