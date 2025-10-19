UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana lunes, 20 de octubre (2)

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el lunes 20 de octubre, agrupada en las secciones de Autonomías:

AUTONOMÍAS

-- 09.00 horas: En Barcelona, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en el acto de inauguración del foro 'World in Progress', en el Palau de Congressos de Catalunya (Av. Diagonal, 661).

-- 10.00 horas: En Valencia, la ministra de Sanidad, Mónica García, participa en el acto de apertura de la '10ª Conferencia sobre Gripe', organizada por The European Scientific Working Group on Influenza, en el Palacio de Congresos de Valencia (Av. de les Corts Valencianes, 60). A las 11.00 horas, se reúne con distintas autoridades valencianas, en la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana (Pl. del Temple, 1). A las 12.30 horas, asiste a la presentación de los equipos de emergencia de las Unidades de Salud Mental, en Catarroja; a las 13.00 horas, se reúne con afectados por la DANA, asociaciones de víctimas y equipos de respuesta, en Catarroja; y a las 13.30 horas, atiende a los medios (Avinguda la Rambleta, 63).

-- 10.30 horas: En Avilés (Asturias), el diputado de Sumar en el Congreso, Rafa Cofiño, ofrece declaraciones a los medios. Centro de empresas La Curtidora (Cam. la Curtidora, 1).

-- 10.30 horas: En Córdoba, el portavoz parlamentario adjunto y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ofrece una rueda de prensa (Ambrosio de Morales, 1).

-- 10.30 horas: En Barcelona, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios tras visitar las obras de construcción de la nueva instalación para personas con discapacidad, financiadas con fondos europeos Next Generation (Carrer Nazaret, 119-129). A las 17.00 horas, interviene en el foro 'World in Progress', en el Palau de Congressos de Catalunya (Av. Diagonal, 661).

-- 11.30 horas: En Burgos, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, preside el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación (CPCTI), en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) (P.º Sierra de Atapuerca, 3). A las 16.00 horas, visita los yacimientos de la sierra de Atapuerca.

-- 12.00 horas: En Santiago de Compostela, el diputado de Sumar en el Congreso, Manuel Lago, y el secretario general de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ofrecen declaraciones a los medios. Aeropuerto de Santiago de Compostela (zona salidas - planta 1).

-- 12.30 horas: En Barcelona, la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de la República del Uruguay, Mario Lubetkin; y a las 14.00 horas, interviene en el foro 'World in Progress'. Palau de Congressos de Catalunya (AV. Diagonal, 661).

-- 13.00 horas: En Burgos, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Fórum Evolución - Palacio de Congresos y Auditorio de Burgos (Paseo Sierra de Atapuerca).

NOTA: Retransmisión en directo vía satélite y en las redes sociales del partido. Posteriormente, se facilitará un enlace de descarga.

-- 13.30 horas: En Burgos, el Rey Felipe VI inaugura el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar en el Fórum Evolución Burgos. Palacio de Congresos y Auditorio (Pº Sierra de Atapuerca, s/n). A las 17.30 horas, visita las instalaciones de Antolin con motivo del 75º aniversario de la compañía. Sede central de Antolin (Ctra. Madrid-Irún, Km. 244,8). Le acompaña el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

-- 13.30 horas: En Jaén, la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo; y los presidentes de las diputaciones de Jaén, Francisco Reyes; de Almería, Javier Aureliano García y de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos, ofrecen una atención a los medios tras el encuentro de diputaciones y gobiernos insulares. Palacio de la Diputación Provincial de Jaén (Pl. de San Francisco).

-- 18.30 horas: En Donostia-San Sebastián, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene en el acto de inauguración del nuevo edificio de Gastronomy Open Ecosystem (GOe), del Basque Culinary Center.

-- 18.30 horas: En Segovia, el presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios. Iglesia de San Clemente. (Avenida Acueducto, 21).