UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana martes, 13 de enero (y 2)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el martes 13 de enero en Europa Press agrupada en las secciones de Sociedad y Cultura:

SOCIEDAD

-- En Madrid, encuentro de Alto Nivel de mujeres Presidentas de Entidades Fiscalizadoras Superiores de la UE (los Tribunales de Cuentas), en su sede (C/ Fuencarral, 81).

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación de CREA+, el nuevo programa de mentoría y emprendimiento científico de la Fundación Margarita Salas dirigido a estudiantes de 1º-2º de FP Superior y 3º-4º de Grado de áreas STEM. Sede de TeamLabs (Plaza de San Martín, 1, entrada por Calle Hileras, 18).

-- 10.00 horas: En Madrid, acto de presentación del informe ClosinGap, impulsado por Enagás, sobre el 'Coste de oportunidad de la brecha de género en la transición energética'. Aula Magna de la Universidad Corporativa de Enagás (C/ Titán, 8).

-- 11.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de Obras Misionales Pontificias (OMP) para presentar la Jornada de Infancia Misionera, que se celebra en España el domingo 18 de enero. Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias (C/ Moscatelar, 10).

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, visita el Consejo Escolar del Estado, en la sede de la institución (C/ San Bernardo, 49).

-- 13.00 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, asiste a la firma del convenio entre el Ministerio de Sanidad y la Fundación Josep Carreras (FIJC) para la lucha contra la leucemia en materia de trasplantes de progenitores hematopoyéticos. Ministerio (P.º del Prado, 18).

-- 13.00 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reúne con la directora del documental 'No estás loca: la verdad sobre la violencia vicaria', María Bestar. Ministerio (C/ Marqués del Riscal, 16) (cobertura oficial).

-- 15.00 horas: Sesión informativa online sobre el tratado de alta mar.

-- 19.30 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantiene una reunión con GWL Voices, preparatoria del DIALOGO 2026 'Women Leading the UN of the 21st Century'. Ministerio (C/ Alcalá, 37).

CULTURA

-- 05.30 horas: En Nueva Delhi, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visita el Instituto Cervantes; a las 6.15 horas, se reúne con representantes de la industria del cine independiente indio, en la sede de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria India; a las 8.15 horas, con el ministro de Cultura y Turismo de la República de la India, Gajendra Singh Shekhawat, en la sede de la Embajada de España; a las 8.30 horas, con representantes del Festival Internacional de Cine de la India en Goa; y a las 15.00 horas, con representantes del Festival Internacional de Cine de la India en Goa.

-- 11.00 horas: En Madrid, el Museo Reina Sofía presenta la instalación 'Fardo', de Andrea Canepa, una gran lona que cubrirá el Palacio de Cristal durante 2026. Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías (Paseo de Fernán Núñez, 24).

-- 11.30 horas: En Madrid, presentación de la campaña 'Libros a la calle' de la Asociación de Editores de Madrid. Asiste el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Domínguez. Estación de metro de Moncloa (acceso C/ Arcipreste de Hita, 1).

-- 12.00 horas: En Madrid, presentación de la programación del Teatro Circo Price para el 2026 a cargo de Aránzazu Riosalido, directora artística del Teatro Circo Price (Rda de Atocha, 35).

-- 12.00 horas: En Madrid, el Teatro de la Abadía acoge la rueda de prensa de la obra 'Morphine', de Luz Arcas, en la sala Juan de la Cruz (C/ Fernández de los Ríos, 42).

-- 16.40 horas: En Madrid, lectura de nominaciones de los Premios Goya 2026. Toni Acosta y Arturo Valls darán a conocer los nominados de la 40 edición, que se celebrará en Barcelona el 28 de febrero. Academia de Cine (C/ Zurbano, 3)

NOTA: A las 17.15 horas, photocall y declaraciones a medios de los nominados.

-- 18.00 horas: En Madrid, la Reina Letizia interviene en la entrega de los premios Zenda 2024-2025. Participa el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y también asiste el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Real Fábrica de Tapices (C/ Fuenterrabía, 2).

-- 19.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pronuncia la conferencia de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (RSEMAP), en la sede de la Sociedad (C. del Codo, 1).