UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana martes, 14 de octubre (1)

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el martes 14 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- Ruedas de prensa en el Congreso: a las 10.45 horas, Verónica Barbero (Sumar): a las 11.00 horas, Pepa Millán (Vox); a las 11.30 horas, Javier Sánchez Serna (Podemos); y a las 11.45 horas, Aina Vidal (Comuns). (Cra. de San Jerónimo)

-- 08.00 horas: En Luxemburgo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asiste a la reunión de ministros de Interior de la Unión Europea. Posteriormente (09.00 h.), atiende a los medios de comunicación.

-- 09.00 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside la reunión de la Comisión Interministerial de seguimiento e impulso del Plan de Acción por la Democracia. Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro).

-- 09.00 horas: En Bruselas, la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, se reúne con el director de la DG REGIO, Nicola De Regiones, en el MERO Building (Avenue de Tervueren 41). A las 17.00 horas, interviene en el debate sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales en materia de Vivienda y de Educación; y a las 18.00 horas, en el debate sobre la Estrategia de la UE de lucha contra la pobreza. En el marco del 168º Pleno del Comité Europeo de las Regiones (Rue Belliard 99-101).

NOTA.- Ambos actos podrán seguirse en este enlace: https://cor.europa.eu/es/node/23508#toc-multimedia.

-- 09.00 horas: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es entrevistado en el programa 'Hoy por Hoy' de la 'Cadena SER'.

-- 09.30 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Ministros. Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro).

-- 10.00 horas: En Amán (Jordania), la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reúne con el embajador de España en Jordania, Miguel de Lucas.

-- 11.30 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, realiza una visita al Museo Naval (Paseo del Prado, 3) .

-- 12.30 horas: En Madrid, ceremonia de entrega de las medallas de la asociación 'Dignidad y Justicia'. Escuela de Guerra y Liderazgo del Ejército (c/ Santa Cruz de Marcenado, 25).

-- 13.15 horas: La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, es entrevistada en 'Mañaneros 360', de 'La 1'.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 10.00 horas: Comisión de Investigación sobre la 'Operación Cataluña'. Sala Prim.

-- 10.00 horas: Comisión sobre Seguridad Vial. Sala Sagasta.

-- 10.30 horas: Mesa del Congreso. Salón de Ministros.

-- 11.00 horas: Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comparecencias: a las 11.00 horas, el representante de Gaituz Sport Fundazioa, Xavier Leizea; y a las 12.00 horas, el representante del Comité de Deporte de la Federación Española de Sociología y catedrático de Sociología del Deporte de la Universidad de Córdoba, David Moscoso. Sala Cánovas.

-- 11.00 horas: Visita a la Comisión de Industria y Turismo de una delegación del Comité de Empresa de Alcoa. Sala SERT.

-- 11.00 horas: Comisión de Asuntos Exteriores. Dictámenes. Sala Constitucional.

-- 12.00 horas: Junta de Portavoces. Sala Mariana Pineda.

-- 12.30 horas: Comisión de Peticiones. Aprobación del informe de peticiones pendientes y del informe de contestaciones del Gobierno u otros organismos (sesión es a puerta cerrada). Sala Argüelles.

-- 13.00 horas: Comisión Mixta para la Unión Europea. Sala Prim.

-- 14.00 horas: Mesa y Portavoces de la Comisión de Investigación sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Sala Gabriel Cisneros.

-- 15.00 horas: Sesión Plenaria. Hemiciclo.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- Foro Parlamentario Global - Red Parlamentaria sobre Banco Mundial y FMI. Washington (Estados Unidos).

-- 09.00 horas: Entrevista del presidente del Senado con el embajador de la República Portuguesa, Excmo. Sr. José Augusto Duarte. Despachos de Honor.

-- 10.30 horas: Comisión Mixta sobre Insularidad. Comparecencia del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Luis Rodríguez Badal. Sala Enrique Casas Vila.

-- 11.00 horas: Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo' y la Operación Delorme. Comparecencia del ex director general de Salud en Baleares, Julio Fuster. Sala Clara Campoamor.

TRIBUNALES

-- 11.00 horas: En Madrid, el presidente de la Abogacía, Salvador González Martín, mantiene un desayuno de prensa para presentar 'El informe de la situación económica en el sector de los servicios jurídicos', realizado por la Unidad de Datos del Consejo General de la Abogacía Española. Dpto. de Comunicación del Consejo General de la Abogacía Española (Paseo de Recoletos, 13).

AUTONOMÍAS

-- 11.00 horas: En Barcelona, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta el plan de inmigración del PP. También intervendrán la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, y el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández; y asistirá el secretario general del PP, Miguel Tellado. Palo Alto (Calle Pellaires, 30).

NOTA.- El PP retransmitirá el acto, en directo, vía satélite y en sus redes sociales. Posteriormente, facilitará un enlace de descarga.

-- 11.00 horas: En Barcelona, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, presenta un plan de seguridad para Barcelona. (Pl.St.Jaume).

-- 12.30 horas: En Ponferrada (León), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la Convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, en La Térmica Cultural de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN). (Calle de la energía, 2).

-- 15.30 horas: En Ponferrada (León), la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, mantiene un encuentro con bomberos y agentes forestales, en el marco de la Convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática; y a las 17.00 horas, presenta las conclusiones de la Convención para un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. En La Térmica Cultural de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN).