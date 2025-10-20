UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana martes, 21 de octubre (1)

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el martes 21 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- Ruedas de prensa en el Congreso: a las 10.15 horas, la portavoz de Sumar, Verónica Barbero; a las 11.00 horas, la portavoz de Vox, Pepa Millán; a las 11.15 horas, el secretario primero de la Mesa y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello; y a las 11.30, la secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra (Cra de S. Jerónimo).

-- 08.00 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el representante especial de la Unión Europea para el proceso de paz de Oriente Próximo, Christophe Bigot. Ministerio - Palacio de Viana (C. de Concepción Jerónima, 25).

-- 09.00 horas: La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, es entrevistada en el programa 'La hora de La 1', de 'TVE'.

-- 09.25 horas: El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura del PP, Juan Bravo, es entrevistado en el programa 'Espejo Público' de 'Antena 3'.

-- 09.30 horas: En Estrasburgo, la secretaria de la Unión Europea y presidenta del Grupo S&D, Iratxe García, ofrece una rueda de prensa (1 Av. du Président Robert Schuman).

-- 09.30 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Ministros; y a las 12.30 horas, se reúne con el consejero delegado del grupo Roche, Thomas Schinecker. Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro, s/n).

-- 10.30 horas: En Madrid, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, comparece en rueda de prensa (C/ Bailén, 3).

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González; a las 13.30 horas, por videoconferencia con el ministro de Defensa de Ucrania, Denís Sminhal; y a las 19.00 horas, con el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro Sánchez. Sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 109).

-- 12.30 horas: La ministra de Sanidad, Mónica García, es entrevistada en 'Mañaneros 360', de 'TVE'.

-- 17.30 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne con el representante especial de la Unión Europea para el proceso de paz de Oriente Próximo, Christophe Bigot, en la sede del Ministerio (Paseo de la Castellana, 5).

-- 19.15 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asiste al homenaje al político José Enrique Serrano (1949-2025). Participa el expresidente del Gobierno Felipe González. Asiste también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21) (hay streaming).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.30 horas: Visita a la Mesa de la Comisión de Igualdad y a la Mesa de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género de la secretaria de la Comisión Interamericana de Mujeres, Alejandra Mora, acompañada por Carmen Montón Giménez, Embajadora/Observadora Permanente de España en la OEA y de Marta Martínez Gómez, equipo (CIM) OEA. Sala Lázaro Dou.

-- 10.00 horas: Mesa del Congreso. Salón de Ministros.

-- 10.00 horas: Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Debate y votación de proposiciones no de ley. Sala Pérez-Llorca.

-- 10.00 horas: Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Comparecencia de la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Sala Constitucional.

-- 10.00 horas: Comisión de Juventud e Infancia. de la Fundación Secretariado Gitano, Gabriela Jorquera Rojas. Sala Cánovas.

-- 10.30 horas: Comisión de Igualdad. Sala Fraga Iribarne.

-- 11.00 horas: Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. Debate y votación de proposiciones no de ley. Sala Herrero y Rodríguez de Miñón.

-- 11.00 horas: Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sala Sagasta.

-- 12.00 horas: Junta de Portavoces. Sala Mariana Pineda.

-- 13.00 horas: Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, así como para el estudio y propuesta de medidas de mejora destinadas a paliar los efectos de estos fenómenos adversos en el futuro. Debate y aprobación del plan de trabajo (sesión a puerta cerrada). Al término, Mesa. Sala SERT.

-- 14.15 horas: Comisión de Investigación sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Ordenación de los trabajos (sesión a puerta cerrada). Sala Prim.

-- 15.00 horas: Sesión Plenaria. Hemiciclo.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 09.00 horas: Comisión de Reglamento. Sala Clara Campoamor.

-- 10.30 horas: Junta de Portavoces; Sala Mañanós. Al término, ruedas de prensa de los portavoces de los grupos parlamentarios; Salón de Pasos Perdidos.

-- 10.30 horas: Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Sala Enrique Casas Vila.

-- 11.00 horas: Mesa del Senado. Sala Mañanós.

-- 12.30 horas: El Presidente del Senado, Pedro Rollán, preside al acto de entrega de condecoraciones de la Policía. Plaza de la Marina Española.

-- 16.00 horas: Pleno. Hemiciclo.

AUTONOMÍAS

-- 12.00 horas: En Zaragoza, el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, atiende a los medios junto al presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón. Sede regional (C/ Ponzano, 3).

-- 12.30 horas: En Barcelona, el Rey Felipe VI participa en la sesión matinal de la segunda jornada del foro World In Progress. Le acompaña la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Palau de Congressos de Catalunya (Avda. Diagonal, 661-671).

-- 16.00 horas: En Barcelona, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en el foro 'World in Progress', en el apartado sobre Oriente Medio, en el Palau de Congressos de Catalunya (Av. Diagonal, 661).

-- 16.00 horas: En Valencia, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visita varios espacios culturales valencianos afectados por la dana de 2024, y conoce el seguimiento de las actuaciones del Plan de Reconstrucción de la Cultura Valenciana. A las 17.00 horas, atiende a los medios en la Llibrería La Moixeranga, en Paiporta (Plaça l'Església de Sant Jordi, 3).