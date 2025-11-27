UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana viernes, 28 de noviembre (1)

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el viernes 28 de noviembre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Tribunales y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.30 horas: La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, es entrevistada en el programa 'Café d'idees', de 'RTVE Catalunya'.

-- 08.40 horas: El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Territorial del PP, Elías Bendodo, es entrevistado en 'Las Mañanas' de 'RNE'; a las 09.05 horas es entrevistado en 'El Matí' de 'Catalunya Ràdio'.

-- 09.00 horas: La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, es entrevistada en 'Más de Uno' de 'Onda Cero'; a las 11.45 horas es entrevistada en 'En Boca de todos' de 'Cuatro'.

-- 09.05 horas: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, es entrevistado en 'Las Mañanas', de 'RNE'; y a las 09.25 horas, en 'El Matí' de 'Catalunya Ràdio'.

-- 09.35 horas: El secretario general del PP, Miguel Tellado, es entrevistado en 'Espejo Público' de 'Antena 3'.

-- 18.00 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Lopez Calderón. Ministerio (Paseo de la Castellana, 109).

-- 18.30 horas: En Ciudad de México, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con el ministro de Trabajo y Previsión social de México, Marath Bolaños. A las 20.15 horas, atiende a los medios. Residencia de la Embajada de España. (Sierra Candela 69.Lomas de Chapultepec).

-- 20.00 horas: En Vittoriosa (Malta), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asiste a recepción oficial de la cumbre del MED5.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 10.00 horas: Jornada para presentar el Manifiesto AFEPADI, a petición de la Asociación Española de Complementos Alimenticios (AFEPADI). Sala Clara Campoamor.

-- 10.30 horas: Presentación del informe Innovaciones para la salud en la Unión Europea: Experiencias Inspiradoras para el Sistema Nacional de Salud de España, a solicitud de la Fundación Economía y Salud y de la Cátedra de Gestión Innovadora para la Salud. Sala Constitucional.

-- 11.30 horas: Jornada Parlamentaria Retos educativos del s. XXI - metodologías inclusivas desde el arte, a solicitud de la Fundación Yehudi Menuhin España. Sala Ernest Lluch.

-- 12.30 horas: Acto Alternativas ferroviarias en Euskal Herria, a solicitud del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Sala Cánovas.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 10.00 horas: El presidente del Senado, Pedro Rollán, abre la Puerta del Rey a los ciudadanos en la primera jornada de Puertas Abiertas del Senado.

TRIBUNALES

-- 09.30 horas: En Madrid, el juez Juan Carlos Peinado escuchará a varios cargos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, propuso como testigos. Juzgados de Plaza de Castilla.

-- 10.00 horas: En Madrid, el juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno interroga como investigado al exasesor Koldo García por los contratos adjudicados por Canarias en pandemia (c/García Gutiérrez).

AUTONOMÍAS

-- 08.30 horas: En Barcelona, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en el acto del Pacto por el Mediterráneo a nivel ministerial; a las 10.30 horas, en la sesión de apertura del Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo; y a las 13.30 horas, rueda de prensa. Palacio de Pedralbes. (Av. Diagonal, 686).

-- 10.15 horas: En Zaragoza, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, visitan las obras de construcción de una promoción de 112 viviendas asequibles cofinanciadas por el Gobierno de España en el marco del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA). Después, atención a medios (P.º Vicente Cazcarra).

-- 10.30 horas: En Barcelona, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, firma , junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el convenio de colaboración con el Ministerio, a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), en materia de monitorización de discurso de odio en línea. Palau de la Generalitat.

-- 11.00 horas: En Burgos, el secretario general del PP, Miguel Tellado y el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Territorial, Elías Bendodo, intervienen en el II Foro de Grandes Ciudades. Arco de Santa María (Pl. Rey San Fernando, 9).

-- 11.00 horas: En Valencia, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a medios tras visitar el Hospital La Fe de Valencia. Edificio Administrativo y de Docencia (Av. Fernando Abril Martorell, 106. Torre H).

-- 11.15 horas: En Toledo, el portavoz adjunto y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ofrece declaraciones a los medios. (Cuesta de los Capuchinos con Cuesta de Carlos V).

-- 11.30 horas: En Páramo de Masa (Burgos), la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita infraestructuras industriales.

-- 11.45 horas: En Guernica (Vizcaya), el Rey asiste al homenaje del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, a las víctimas del bombardeo de Guernica . Cementerio de Zallo (C/ Fray Martin de Murua, 53).

-- 12.00 horas: En Lebrija (Sevilla), la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside los 'Premios Meninas 2025', en el Antiguo Hospital de la Misericordia. Antes, a las 11.30 horas, atiende a los medios en el patio del Centro Municipal del Flamenco (c/Juan Pedro Vidal, 2)

-- 12.00 horas: En Barcelona, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reúne con el director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Daren Tang. Delegación del Gobierno (Carrer de Mallorca, 278). A las 12.45 horas, visita las instalaciones de Leo Pharma (Via Laietana, 33). A las 14.00 horas, participa en el Foro Europeo Propiedad Industrial, organizado por la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA). La Pedrera (Pg. de Gràcia, 92).

-- 12.00 horas: En Cáceres, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, atiende a los medios de comunicación. (Paseo de Cánovas, junto al monumento Gabriel y Galán).

-- 12.30 horas: En Barcelona, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene, en un acto. Foment del Treball (Vía Laietana, 32-34).

-- 12.30 horas: En Guernica (Vizcaya), el Rey visita el Museo de la Paz, junto al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier (Plaza Foru, 1).

-- 12.30 horas: En Murcia, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene en la clausura del XXVII Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura 'Justicia independiente, garantía de democracia'. Hotel Nelva (Av. Primero de Mayo, 5)

-- 12.50 horas: En Valencia, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, clausura este viernes las V Jornadas de Comunicación de los Fondos Europeos para la Seguridad Interior, Edificio del Reloj (Muelle del Grao, Poblados Marítimos).

-- 14.00 horas: En Valencia, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, atiende a los medios antes de la clausura del VII Congreso Internacional 'Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia'. A las puertas del CaixaForum de Valencia (C/ d'Eduardo Primo Yúfera, 1A, Quatre Carreres).

-- 18.30 horas: En Valencia, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene en el acto de presentación del informe 'El impacto de la dana en el derecho a la educación en la Comunitat Valenciana', elaborado por Educo y financiado por el Ministerio de Juventud e Infancia. Sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.