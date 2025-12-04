UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana viernes, 5 de diciembre (1)

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el viernes 5 de diciembre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 09.30 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el encuentro con ingenieras civiles y militares del proyecto 'Defensa, industria y sociedad, palabras en femenino', en la sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 109). A las 12.00 horas, preside el acto de entrega de condecoraciones a la Unidad Militar de Emergencias, en el Cuartel General del Ejército de Tierra (C. de Prim, 10).

-- 09.30 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en la reunión preparatoria del Foro Parlamentario Iberoamericano, en el Congreso (Cra de S. Jerónimo).

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asiste al acto con motivo del 47º aniversario de la Constitución Española, organizado por la Delegación del Gobierno en Madrid. Sede de la UNED-Escuelas Pías (Calle Tribulete, 14).

-- 10.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, mantiene un encuentro con la nueva promoción de funcionarios públicos. Ministerio (Plaza San Juan de la Cruz, 10).

-- 10.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la presentación del proyecto Modelo del Deporte (señal en directo). Asiste la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Sede del Comité Olímpico Español (COE) (C. de Arequipa, 13). A las 13.00 horas, mantiene un encuentro con la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española, Violeta Alonso Peláez, en el Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro).

-- 10.30 horas: En Madrid, el Rey Felipe VI recibe en una audiencia a la representación del patronato de la Universidad Camilo José Cela. A las 11.15, a una representación de la Asociación de empresarios del sur de España. A las 12.00 horas, recibe a una representación del patronato de la Fundación Consejo España-Colombia. Palacio de la Zarzuela.

-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene un encuentro con la enviada especial para los ucranianos en la Unión Europea, Ylva Johansson, en la sede del Ministerio (C/ Amador de los Ríos, 7).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.20 horas: Recepción de presidentes de países de la Comunidad Iberoamericana preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano. Salón de Pasos Perdidos (Palacio).

-- 09.30 horas: Reunión de presidentes de países de la Comunidad Iberoamericana preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano. Interviene la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán. Sala Constitucional.

-- 09.30 horas: Jornada del workshop en 'Asuntos Públicos y relacionamiento', a solicitud de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP). Sala Ernest Lluch.

-- 10.30 horas: Acto de conmemoración del I Aniversario del Pacto por el RECUERDO, a solicitud de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA). Sala Clara Campoamor.

-- Actividades parlamentarias del Senado:

-- 09.20 horas: El presidente del Senado, Pedro Rollán, interviene en la reunión de presidentes de parlamentos de países de la Comunidad Iberoamericana preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano. Congreso de los Diputados.

-- 10.30 horas: Comisión de Investigación sobre la gestión del Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Sala Clara Campoamor.

AUTONOMÍAS

-- 10.30 horas: En Barcelona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, inaugura la 31 edición del Manga Barcelona, en la FIRA de Barcelona - Recinto de Gran Vía - Puerta 4 (Carrer de la Botànica, 64, L'Hospitalet de Llobregat).

NOTA: Al inicio del recorrido los medios gráficos podrán tomar imágenes. Al finalizar, a las 11.45 horas aproximadamente, el ministro atenderá a los medios.

-- 11.00 horas: En Linares (Jaén), la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asiste a la inauguración de la Factoría Santana, en el Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana (Av. Primero de Mayo).

-- 11.15 horas: En Toledo, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita el Hospital Nacional de Parapléjicos de España (Carr. de la Peraleda).

NOTA: A su llegada (11.10 horas), atiende a los medios de comunicación.

-- 12.00 horas: En Santiago de Compostela, el secretario general del PP, Miguel Tellado, y la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, encabezan la reunión de trabajo con los diputados y senadores del PP de Galicia en Santiago de Compostela. En el último tramo de la reunión, los medios gráficos podrán grabar imágenes de recurso y, a continuación, tendrán lugar las intervenciones abiertas a medios. Cafetería del Monte do Gozo (Rúa do Gozo, 18).