Albares reitera el apoyo de España a la candidatura de Albania en su proceso de adhesión a la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, con su homólogo el ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Albania, Ferit Hoxha. Palacio de Viana, Madrid. - EXTERIORES

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha recibido este martes a su homólogo albanés, Ferit Hoxha, a quien ha reiterado el "firme apoyo" de España a la candidatura de Albania en su proceso de adhesión a la UE y ha reconocido "los avances logrados hasta la fecha".

El encuentro, que ha tenido lugar en el Palacio de Viana, coincide con el 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Albania y 20 años de la apertura de la embajada española en Tirana.

En un comunicado, Exteriores destaca el aumento exponencial de turistas españoles que visitan Albania --aproximadamente 110.000 en 2025-- y la creciente demanda de la lengua española, que hace que el Instituto Cervantes esté explorando nuevas vías para aumentar su presencia en el país.

Los ministros también han abordado la "conveniencia de impulsar las relaciones bilaterales comerciales y de inversión, incluyendo en ámbitos como las energías renovables y las infraestructuras", según han informado desde el Ministerio que dirige Albares.

Finalmente, los ministros han conversado sobre las principales cuestiones de la agenda global, momento en el que España ha dejado clara una vez más su postura. "Europa debe defender y preservar los valores e intereses que han garantizado décadas de paz y prosperidad, y apostar por el diálogo y la negociación en un contexto internacional deteriorado por la guerra y la confrontación", ha esgrimido.