El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante el acto de firma de acuerdos entre el Gobierno de España y el Gobierno del Sultanato de Omán, en el Palacio de la Moncloa, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (Es - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reunirá este lunes en Londres con su nueva homóloga británica, Yvette Cooper, para tratar la relación bilateral así como otras cuestiones de interés mutuo, según han informado fuentes diplomáticas.

El encuentro será la primera toma de contacto entre ambos, tras la conversación mantenida en septiembre después del nombramiento de Cooper, y se produce después de que el pasado mes de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Keir Starmer, firmaran el nuevo marco de bilateral estratégico con el que dar un nuevo impulso a la relación.

Dicho marco prevé profundizar la cooperación en siete ámbitos, entre ellos seguridad y defensa, migración o transporte, y contempla que los ministros de Exteriores se reúnan una vez al año para hacer seguimiento de los progresos realizados.

Aunque el objetivo principal de la cita es repasar la relación bilateral, Albares y Cooper seguramente también abordarán el acuerdo sobre Gibraltar alcanzado el pasado mes de junio entre Bruselas y Londres, cuya redacción se está ultimando de cara a su aprobación final y que, una vez ratificado, permitirá la supresión de la Verja.

Asimismo, también tendrán ocasión de repasar otros asuntos de interés mutuo, como las relaciones entre Reino Unido y la UE, o conflictos como los de Ucrania y Gaza, entre otros.