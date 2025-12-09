(AMP) Costa ve "muy cerca" el acuerdo sobre el uso de activos rusos para financiar a Ucrania

HANDOUT - 24 November 2025, Angola, Luanda: President of the European Council Antonio Costa takes part in the EU-Africa Summit. The 27 member states of the European Union meet with the 55 states of the African Union. Photo: Frederic Sierakowski/European C - Frederic Sierakowski/European Co / DPA

BRUSELAS, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha asegurado este martes que ve "muy cerca" la posibilidad de llegar a un acuerdo en la cumbre de líderes de la Unión Europea de la próxima semana para usar los activos congelados rusos para financiar un "préstamo de reparación" para Ucrania, porque se trabaja en una solución legal que pueda contar con el apoyo "al menos de una mayoría cualificada" de socios.

"Ahora estamos trabajando para perfeccionar la solución jurídica y técnica que pueda obtener el acuerdo de al menos una mayoría cualificada de los Estados miembro", ha explicado el socialista portugués en una comparecencia ante la prensa en Dublín, a donde ha viajado para reunirse con el primer ministro irlandés, como parte de los contactos preparatorios del Consejo Europeo del 18 y 19 de diciembre.

La posibilidad de recurrir a los activos soberanos rusos congelados por las sanciones de la UE para financiar un préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev está formalmente sobre la mesa desde la semana pasada, cuando fue presentado por el Ejecutivo comunitario, pero Bélgica mantiene su rechazo frontal por considerar que implica riesgos muy elevados a nivel financiero y jurídicos para el país, en donde tiene su sede la entidad depositaria de la mayoría de estos activos, Euroclear.

Bruselas ofreció una alternativa que presenta como más compleja porque requeriría la unanimidad de los Veintisiete --que Hungría lastra en todas cuestiones vinculadas a Ucrania-- y que pasaría por acudir a los mercados para emitir deuda con el respaldo del presupuesto europeo para costear la ayuda a Kiev.

En este contexto, Costa ha dicho desde Irlanda que se han considerado distintas opciones, pero que ahora las discusiones están "centradas en el diseño del préstamo de reparación" basado en los activos "inmovilizados" del Banco Central de Rusia.

"El trabajo está ahora en marcha para definir una solución que pueda contar con la adhesión de cada Estado miembro o, al menos, que obtenga el apoyo más amplio posible", ha insistido, para después poner el acento en que la Unión "sigue siendo el socio más fuerte y fiable" para Ucrania y por ello el Consejo Europeo "cumplirá la próxima semana".

Así las cosas, el presidente del Consejo Europeo, que en su carta de invitación a los jefes de Estado y de Gobierno a la cumbre les ha avisado de que deberán tomar "decisiones, ha defendido que las partes están "trabajando duro" para que los líderes cumplan con lo comprometido y tomen una decisión sobre los pasos a seguir, tal y como avanzaron en su última cita de octubre.

También ha apuntado que desde la Comisión Europea están "trabajando estrechamente con todos los gobiernos nacionales" y, por ello, Costa ve "muy cerca" el poder llegar a una solución. De este modo, ha avisado, está seguro de que los líderes tomarán una decisión el próximo 18 de diciembre, fecha para el primer día de cumbre, pero que ha avisado a los líderes de que "si es necesario, seguiremos negociando el 19 y el 20, hasta que lleguemos a una conclusión positiva".

Ya el lunes, los líderes de siete países de la Unión Europea, entre ellos Irlanda, Polonia y Lituania, defendieron en una carta a Costa y a Von der Leyen el uso de los activos rusos congelados porque creen que es la solución "más viable" en lo financiero y "más realista" en lo político.

Este gesto se dio a conocer después de que el primer ministro belga, Bart de Wever, insistiera en su rechazo a esta iniciativa en una cena en Bruselas con el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado viernes.

PIDE A EEUU RESPETO COMO ALIADO

En su comparecencia, Costa tampoco ha rehuido la controversia creada por las últimas críticas de la Administración Trump a la Unión Europea y ha defendido que Estados Unidos y los 27 "son aliados, y deben actuar como aliados".

De este modo, después de criticar la víspera las "amenazas de interferencias" en la política europea, esta vez Costa ha puesto el foco en la necesidad de que los aliados "respeten las decisiones democráticas" de los otros.

"Cuando todos los líderes me eligen como presidente del Consejo Europeo, el presidente Trump debe respetar eso, del mismo modo en que nosotros respetamos que los votantes estadounidenses le eligieran a él", ha zanjado.

Además, Costa ha insistido en el apoyo sin fisuras de los europeos a Ucrania desde el inicio de la guerra de agresión rusa y advertido de que cuando se discute sobre paz, no sólo piensan en un cese de las hostilidades, sino también de una "paz justa y duradera que garantice la seguridad de Ucrania y la seguridad futura de Europa".

"Por supuesto, sólo Ucrania puede tomar decisiones como Estado soberano y debemos respetarlo. El territorio es claramente una elección de Ucrania, y debemos respetarlo. Otros asuntos son competencia de la UE", ha insistido el exprimer ministro portugués, que ha remarcado que defienden que "nada de Ucrania sin Ucrania y nada de Europa sin Europea".

En este contexto, Costa ha querido subrayar el apoyo "inquebrantable" de la Unión a Ucrania y advertir de que, frente a las dudas de "otros". La UE no hará "en Ucrania lo que otros hicieron en Afganistán".