(AMP)La sostenibilidad en las finanzas europeas "no puede ser solo requerimientos regulatorios", según Finresp

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Finresp y director general de CECA, José María Méndez, ha afirmado que la sostenibilidad en el ámbito de la Unión Europea "no puede ser solo requerimientos regulatorios", sino que tiene que ir más allá.

"En Europa, la sostenibilidad no pueden ser solo requerimientos regulatorios cada vez más estrictos. Tiene que ir más allá y debe observarse como catalizador de crecimiento económico y creación de empleo", ha indicado Méndez durante su intervención en el V Encuentro Anual de Finresp.

El presidente de la agrupación ha subrayado que la sostenibilidad debe contemplarse de forma que se adapte al contexto geopolítico y a la realidad de las empresas. Así, ha avisado de que en Europa se navega en una encrucijada geopolítica y económica y ha destacado el proceso de reflexión estratégica con base en los informes de Mario Draghi y Enrico Letta.

Este contexto favorece la integración con proyectos como los eurobonos o mediante la creación de un activo mutualizado libre de riesgo. También mediante la culminación de la Unión de Mercados de Capitales o la Unión Bancaria mediante la creación de un Fondo de Garantía de Depósitos común.

Sobre este último mecanismo, Méndez ha detallado que el argumento, que se daba hace unos años, de que no podría haber 'risk sharing' sin 'risk reduction' ya no puede manejarse. "El sistema financiero del sur de Europa ha reducido sus 'non performing loans' y hoy su morosidad es homologable a las de sus competidores europeos. Estamos, por tanto, ante una oportunidad histórica", ha enfatizado.

Méndez ha agregado que, desde que se fundó Finresp en 2019, el sector financiero ha experimentado una "intensa oleada regulatoria".

En este ámbito se ha mostrado de acuerdo el director de la Oficina ASG de Banco de España, Juan Carlos Delrieu, que ha afirmado que se ha ido acumulando una serie de regulaciones que ha "empachado" al sector.

"La regulación [...] se nos ha ido de las manos. Muchos reguladores han querido dejar su impronta sin tener en cuenta las inconsistencias entre diferentes formas de regular, sin análisis de costes y beneficios ni aprovecharse de las mejores prácticas del sector", ha recalcado Delrieu.

En todo caso, ante el nuevo paquete normativo europeo de simplificación regulatoria en el ámbito de la sostenibilidad, la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Paloma Marín, ha indicado que España tiene la posibilidad de convertirse en "modelo europeo de finanzas sostenibles".

Asimismo, la vicepresidenta del supervisor financiero ha alertado que el ecopostureo ('greenwashing') entraña el riesgo de "poner en entredicho" la labor que se está haciendo en finanzas sostenibles y podría llevar a "hacer perder la confianza de los inversores".

En el acto también ha intervenido el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que ha afirmado que hay que tener en cuenta "la realidad" aunque la sostenibilidad "está un poco menos de moda" en los últimos meses.

"La realidad en el terreno medioambiental es simple: hemos tenido el año más cálido de la historia. Hemos llegado a 1,5 grados por encima de la época preindustrial. Esto está pasando. Podemos dudar de la intensidad porque en los tiempos hay mucha incertidumbre, pero está pasando", ha enfatizado.

Así, Gortázar ha indicado que la banca tiene la "obligación moral" de ayudar en este proceso de sostenibilidad y ha señalado que el camino es "seguir publicando [datos], seguir midiendo y simplificar la regulación".

Respecto a la transición energética, ha puesto de manifiesto que España tiene una posición clave en la energía que debería aprovechar, pero ha criticado que se está haciendo lo contrario, con impuestos a empresas energéticas y bancos. "Nos sale más a cuenta financiar una planta de energía renovable en Francia o Portugal que en España", ha ejemplificado.