UE.- (Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 25 de agosto

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 25 de agosto de 2025:

1.-09.15 horas: En Santander, declaraciones del ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, con motivo del curso 'Quo Vadis Europa?' que dirige esta semana en la UIMP. Palacio de la Magdalena. (Av. de la Magdalena, 1).

2.-10.00 horas: en Fernán Caballero, el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde; el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y la alcaldesa, Beatriz Dorado, ofrecen una rueda de prensa, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

3.-11.30 horas: En Tres Cantos, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, visita la zona afectada por el incendio de Tres Cantos, junto al alcalde de la localidad, Jesús Moreno. Previamente, a las 10.30H, visita junto al alcalde de Colmenar, Carlos Blázquez, la zona afectada del municipio.

4.-11.30 horas: En Alcorcón (Madrid), la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, mantiene una reunión en el Ayuntamiento con la alcaldesa, Candelaria Testa, y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Abraham Duarte. Cobertura gráfica. (Plaza Reyes de España, 1); a las 12.30 horas, atiende a los medios tras visitar unos terrenos destinados a crear alojamientos universitarios (Calle Jacaranda, 11).

5.-13.00 horas: En Barcelona, rueda de prensa de la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret

6.-15.00 horas: En Valencia, declaraciones del oficial de bomberos de Valencia, Joaquín Vilches, tras el regreso de unidades que fueron desplazados a las tares de extinción de los distintos incendios registrados en la provincia de León.

7.-16.00 horas: En Barcelona, declaraciones del portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales.

8.-16.00 horas: En Valencia, declaraciones de la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant.

9.-18.00 horas: En Madrid, imagen exterior del tanatorio La Paz de Tres Cantos, donde está teniendo lugar el velatorio de la actriz, Verónica Echegui.

