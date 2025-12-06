UE.- (Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 6 de diciembre

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 6 de diciembre de 2025:

1.-En Doha (Catar) , el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viaja al Estado de Catar. A las 08.30 horas (10.30 hora local), Interviene en el panel de inauguración del Foro de Doha 'Mediation in a time of fragmentation'; a las 13.30 horas (15.30 hora local), es entrevistado en el canal Al Jazeera English; a las 14.00 horas (16.00 hora local), es entrevistado en el canal Al Jazeera Arabic.

2.-16.30 horas: En Madrid, el Museo del Ferrocarril inicia su programa de actividades navideñas.

