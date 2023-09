Bilbao acogerá el 23 y 24 de octubre la II Conferencia para acabar con las violencias de género en el ámbito académico

BILBAO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bilbao acogerá los próximos 23 y 24 de octubre la II Conferencia para acabar con las violencias de género en el ámbito académico (II Conference Ending gender- based violence in Academia), organizada por el Ministerio de Universidades de España con motivo de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, con la colaboración del proyecto UNISAFE, que comprende universidades e instituciones de investigación, entre otros socios a nivel europeo.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en el País Vasco, esta II Conferencia se celebrará tras la que tuvo lugar durante la presidencia checa en Praga, el pasado 25 de noviembre de 2022, y en la que el Gobierno de España participó activamente, incluyendo la firma de la Call for action Working towards safe and respectful higher education and research for all - Call for Action to End Gender-Based Violence.

Durante la conferencia se abordarán diversas líneas de investigación que han desarrollado desde UNISAFE en los últimos tres años: un mapeo de respuestas institucionales, una encuesta europea sobre violencias de género en la academia, estudios de caso sobre respuesta institucionales al acoso en diversas universidades de la Unión Europea, un análisis de entrevistas a testigos y víctimas de acoso y recomendaciones que se están elaborando para diferentes actores, incluidas universidades e instituciones públicas.

Además, una delegación del Gobierno de Chile estará presente en la conferencia con el objetivo de compartir sus políticas públicas de igualdad y contra el acoso sexual en educación superior.

En el evento estarán presentes diferentes responsables de las políticas de igualdad en el ámbito universitario y de investigación. La conferencia contará con interpretación simultánea en español, inglés, vasco y lenguaje de signos.