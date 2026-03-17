Borrell celebra que Kallas se "haya enterado" de que la guerra de Irán no es la de Europa: "No estaba en eso"

El ex alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea y exministro socialista Josep Borrell durante un encuentro de Madrid Foro Empresarial, en el Hotel Wellington, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea y exministro socialista, Josep Borrell, ha valorado este martes que su sucesora en el cargo, Kaja Kallas, se "haya enterado" de que la guerra de Irán no es la de Europa, a la vez que ha defendido que la posición del Gobierno de Pedro Sánchez sobre este conflicto es la "correcta".

La actual Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior defendió que la guerra en Oriente Próximo "no es la guerra de Europa", aunque ha avisado de que los intereses de la UE "están directamente en juego", especialmente por el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz en el comercio y el suministro energético.

En un encuentro organizado por Madrid Foro Empresarial, Borrell ha señalado que España es un país "europeísta y cooperador" pese a sus posiciones "discrepantes" en el Consejo Europeo, al tiempo que ha mostrado su apoyo a la postura del Gobierno de Pedro Sánchez. "La posición española es la correcta y Sánchez ha hecho muy bien desde el principio. Es decir, esta guerra --la de Irán-- no nos la podemos permitir", ha dicho.

Asimismo, ha celebrado que Kallas sí reconozca ahora que la de Irán no es "nuestra guerra". "Me alegro de que se haya enterado, antes no estaba en eso", ha indicado el que fuera jefe de la diplomacia europea, quien ha insistido en que la posición del Ejecutivo español será seguida por otros países cuando "vayan viendo el coste de la guerra".

Dicho esto, el exministro socialista ha calificado de "grave" el conflicto en Irán que afecta a los suministros de gas y petróleo, haciendo hincapié en los bombardeos de la isla de Jark que pueden provocar un "precios de la energía descontrolados", algo que no hace falta ser "muy listo" para saber que podría ocurrir.

DEFENSA Y EUROPA

Borrell ha afirmado que Europa, "hoy por hoy", no tiene capacidades militares para hacer frente a una "extensión de la guerra del este" o "una desestabilización del norte de África que produzca una oleada migratoria que no podemos contener" pese a que todos los países europeos juntos gastan "cuatro veces" más en Defensa que Rusia. "Si lo gastáramos de verdad todos juntos y tuviéramos un único ejército, seríamos mucho más eficientes", ha apostillado.

En este sentido, ha explicado que "hasta ahora" Estados Unidos era un "gran aliado" y se preguntado si todavía "se le puede considerar un amigo". "No nos va a invadir, pero a lo mejor no nos va a ayudar. Y sin las capacidades militares de Estados Unidos Europa no podría, por ejemplo, no podríamos mantener la ayuda a Ucrania", ha detallado.

Borrell ha abogado por fabricar capacidades europeas, mientras se mantiene la ayuda americana, para lograr la autonomía en defensa "cuanto antes". "Es la tarea de una generación de europeos si quieren ser autónomos tendrán que invertir en capacidades de defensa y llamar a su juventud que asuma una responsabilidad que ahora nadie tiene", ha planteado. "Hasta ahora pensábamos que Estados Unidos era un protector fiable. Y ahora, manifiestamente, no lo es", ha advertido.

TRUMP, UN MATÓN DE BARRIO

El ex jefe de la diplomacia europea también ha reprochado al presidente estadounidense Donald Trump su lenguaje de "jefe de banda" y de "matón de barrio" tras sus últimas afirmaciones sobre "tomar Cuba" o "apropiarse" de Groenlandia "por las buenas o por la malas". "No es un lenguaje de un presidente", ha resuelto.

Así, Borrell ha defendido que Cuba "será lo que sea" pero "es un país independiente, con su soberanía". "A Cuba habrá que ayudarle a recuperar la democracia, pero en este momento no la bombardean, pero la matan, la matan de inanición", ha señalado.

Según el ex Alto Representante de la UE, Trump está buscando a su "Delcy Rodríguez" en Cuba --en referencia a la presidenta encargada tras la detención de Nicolás Maduro. Al respecto, ha cuestionado que el presidente de Estados Unidos quiera que Venezuela recupere la libertad y la democracia.

"No, lo que le interesa es controlar ese territorio que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, más que lo que hay en Arabia Saudí (...) y quiere controlar geopolíticamente esta parte del Caribe, y lo mismo con Cuba", ha añadido.