Bybit EU impulsa pagos instantáneos con criptomonedas y avanza hacia una plataforma financiera "unificada"

Archivo - Criptomonedas de ethereum, a 14 de septiembre de 2022, en Madrid (España). Ethereum ha adelantado su fusión, y con ella cambiará su protocolo a ‘proof of stake’, una actualización llamada ‘Ethereum Merge'. Esta actualización permite que la cript - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proveedor de servicios de cryptoactivos Bybit ha anunciado en Paris Blockchain Week 2026 un nuevo avance en su estrategia en Europa, centrado en impulsar los pagos instantáneos con criptomonedas y reforzar su evolución hacia una plataforma financiera unificada, respaldada por su alianza con Mastercard, tal y como ha señalado la entidad este jueves en un comunicado.

Se trata de una solución "integrada" que permitirá a los usuarios "enviar, recibir y utilizar activos digitales dentro de la aplicación de Bybit y en entornos de pago compatibles", según ha explicado la compañía.

Entre sus funcionalidades se incluyen transferencias entre usuarios, pagos mediante códigos QR y la conversión entre criptomonedas soportadas y dinero 'fiat' cuando corresponde, con el objetivo de "facilitar transacciones más ágiles y con menor fricción", argumentan.

La expansión de soluciones como esta y la Bybit Card --que ha superado los tres millones de usuarios a nivel globla-- se enmarca en el desarrollo de la compañía en el Espacio Económico Europeo, donde Bybit opera alineada con el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA).

"En Europa, la adopción estará impulsada por la confianza, la simplicidad y un marco regulatorio sólido, no por la complejidad. Por eso estamos construyendo dentro del marco regulatorio, no al margen", ha reconocido el co-consejero delegado de la firma en Europa, Georg Harer.

En este contexto, la compañía plantea una evolución de su modelo hacia una plataforma que integre en un mismo entorno funcionalidades como trading, uso de activos digitales, pagos y transferencias de activos a nivel global, con el objetivo de "reducir la fragmentación actual del sistema financiero", concluye.