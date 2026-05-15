Las cinco comunidades autónomas mediterráneas de España piden a la UE la reforma de la política pesquera

Embarcación - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las cinco comunidades autónomas pesqueras del Mediterráneo --Catalunya, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Andalucía-- han enviado una carta conjunta a la Unión Europea para reclamar una "revisión urgente" de la Política Pesquera Común (PPC), con una propuesta que plantea aprobar un reglamento ómnibus de pesca para adaptar la normativa europea a la realidad de la pesca costera mediterránea.

La propuesta se ha trasladado al Comisario de Pesca y Océanos, a la Comisaria para el Mediterráneo y al vicepresidente de Cohesión y Reformas de la UE para reclamar una gestión "más simplificada, flexible y regionalizada", informa la Conselleria Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya en un comunicado este viernes.

Las regiones consideran que esta reforma es una respuesta necesaria ante las deficiencias detectadas por la propia Comisión Europea en la evaluación de los 10 años de aplicación de la PPC y critican que la regulación actual equipara en muchos aspectos la flota artesanal a la industrial y "le impone obligaciones desproporcionadas".

Asimismo, han reclamado que la normativa europea reconozca jurídicamente las particularidades de la flota costera mediterránea, formada mayoritariamente por embarcaciones de pequeña escala, de menos de 24 metros de eslora, que realizan jornadas inferiores a 12 horas, vuelven a diario al puerto base y comercializan el pescado fresco en la lonja, lo que garantiza su trazabilidad.

La propuesta plantea también revisar el Reglamento de control europeo para adaptarlo al riesgo real y a la capacidad operativa de la flota mediterránea, aplicando los principios de simplificación y proporcionalidad "para que las exigencias sean adecuadas a la dimensión y actividad de cada embarcación".

En este sentido, las regiones defienden priorizar los controles en tierra, a través de las notas de primera venta en la lonja, "en lugar de imponer obligaciones poco operativas a bordo que aportan poco valor añadido y pueden comprometer la seguridad de la navegación".

REVISIÓN DEL FEMPA

También han pedido una revisión del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), así como una dotación presupuestaria extraordinaria que permita garantizar el relevo generacional, la viabilidad económica del sector, el mantenimiento del tejido social y territorial y la modernización de la flota pesquera mediterránea para avanzar en la descarbonización.

Aunque la Política Pesquera Común sigue siendo la base de la gestión pesquera europea, después de diez años de aplicación "es necesario introducir ajustes para garantizar que pueda cumplir plenamente sus objetivos", añaden.