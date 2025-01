Clavijo señala que la UE tiene "las manos atadas" para desplegar Frontex en la costa africana si España no lo pide

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado que la Unión Europea (UE) tiene "las manos atadas" a la hora de desplegar el Frontex en la costa africana si España u otro país del continente vecino no lo pide.

Así lo ha dicho este martes en Estrasburgo durante unas declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el comisario de Asuntos Internos y Migración de la Comisión Europea (CE), Magnus Brunner, donde comentó que el representante europeo le dijo que si el Gobierno lo pide, el Frontex se desplegará.

Brunner ha garantizado que aprovechará su visita a Madrid para informar al Ejecutivo central sobre los recursos de la UE a su disposición para implementar el apoyo a las islas y, en especial, para la acogida de los menores migrantes no acompañados.

"Nos hemos encontrado un comisario muy empático y muy preocupado por el punto caliente que queda en la zona de Europa, el más caliente en este momento de entrada de inmigrantes, que es Canarias", señaló el presidente, que puso énfasis en la situación que hay en Mauritaria.

Clavijo explicó que el comisario mostró su extrañeza por el hecho de que España no haya contado con la CCAA a la hora de enviar la información que remitió el Gobierno a finales de diciembre respecto a cómo iban a implementar el pacto migratorio de asilo europeo.

Sobre el despliegue del Frontex, el canario apuntó que la UE "sigue con las manos atadas". "Si España o los países de la costa africana no lo piden, el Frontex no puede intervenir", recordó.

No obstante, matizó que Brunner le comentó que éste sería uno de los asuntos que pondría sobre la mesa en la próxima reunión que tendrá con el Gobierno de España.

"Creo que es muy conveniente desplegar el Frontex para ayudar a salvar todas esas pateras y cayucos que nos llegan a nuestras costas y que el año pasado se cifraban en más de 10.000 fallecidos y desaparecidos", indicó el canario.

De igual modo, lo vio necesario porque muchas veces son los propios vecinos los que llaman a la Policía avisando de que la llegada de una embarcación irregular a costa por sus propios medios, algo que, indicó Clavijo, causó asombro al comisario.

Por ello, apuntó que el Frontex es conveniente tanto desde un punto de vista de seguridad como desde un punto de vista humanitario, ya que "tener las herramientas que puedan detectarlos antes y poder ir a ayudarlos es fundamental".

SITUACIÓN DE LOS MENORES MIGRANTES

Por otro lado, en cuanto a los menores migrantes no acompañados, el presidente dijo que si bien Europa se relaciona con los Estados miembro, en el caso de España dicen que el problema es de Canarias, "con lo cual nos encontramos atrapados en una situación legal que tenemos denunciada y que veremos en qué acaba, pero mientras tanto los 6.000 menores aproximadamente en Canarias los tenemos que seguir manteniendo".

Durante el encuentro, Brunner cuestionó a Clavijo sobre las distintas modificaciones legales que Europa va a tener que ir haciendo para regular el flujo migratorio, ante lo cual el canario resaltó que al ser una situación estructural no sólo va a requerir modificaciones legales, sino que también es conveniente que la UE recupere la misión que tenía en el Sahel o que se puedan implementar esas misiones de cooperación y desarrollo para ayudar a que los migrantes tengan una oportunidad en su país.

Ante esta situación, el representante del equipo de Ursula von der Leyen se comprometió a ir "abriendo puertas" para introducir cambios en la normativa europea y, en especial, para que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo incorpore el trato solidario y justo que deben recibir los menores migrantes por parte de todos los Estados. En la actualidad no contempla esta especificidad.

REUNIÓN EN MADRID CON EL GOBIERNO DE ESPAÑA

Mientras, Brunner, que se reunirá la próxima semana en Madrid con el Gobierno de España, transmitió a Clavijo que abordará estos asuntos con el Ejecutivo y que el país había recibido 568,2 millones de euros para estos temas.

"Pero claro --afirmó el canario-- si se utiliza para la inmigración en general pero no para los menores extranjeros no acompañados, que es el caso, pues nosotros seguimos [igual]. El año pasado Canarias tuvo que afrontar un gasto de más de 184 millones de euros, y ese dinero no llega a Canarias".

El comisario europeo también aprovechará su reunión con el Gobierno español para informarle del respaldo de Bruselas a que agilice los expedientes de asilo, trámite que permitiría la acogida por parte del Estado de los casi 1.000 menores de Mali tutelados en la actualidad por Canarias.

Por último, en respuesta a la invitación del presidente Clavijo, el comisario de Asuntos de Interior y Migración se comprometió a visitar Canarias en los próximos meses para conocer sobre el terreno la realidad de la crisis migratoria y, en especial, la situación de acogida de casi 5.600 menores migrantes.