España y Eslovenia acuerdan llevar a la UE la protección de artistas en situaciones de conflicto o riesgo

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha viajado este jueves a Liubliana (Eslovenia) para reunirse con su homóloga Asta Vrecko con el objetivo de afianzar la cooperación cultural entre España y Eslovenia y abordar la agenda compartida en el ámbito de la cultura entre los dos países.

Entre los temas abordados, los ministros han acordado llevar a la próxima reunión del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte (EYCS) de la Unión Europea una propuesta de protección de artistas en situaciones de conflicto o riesgo. Ambos países plantearán la inclusión en la agenda de debate la protección tanto de la libertad artística como del derecho a la cultura y la protección de sus expresiones, como parte inherente a la identidad, en el marco de situaciones de conflicto o riesgo.

A este respecto, Ernest Urtasun, ha subrayado que Europa no se sostiene en las instituciones "simplemente" sino que "se sostiene en sus valores, cultura democrática y una ciudadanía que participa de forma crítica en la vida pública".

Además, los ministros de Cultura de España y Eslovenia han abordado otras cuestiones compartidas entre ambos países, en seguimiento al acuerdo firmado en el marco de Mondiacult, la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de UNESCO, que se celebró en Barcelona el pasado septiembre.

Durante su reunión, Urtasun y Vrecko han acordado cooperar en proyectos culturales que promuevan la sostenibilidad. El ministro español ha extendido una invitación a que artistas eslovenos participen en la primera edición de la Bienal Climática, que se celebrará en Avilés (Asturias) del 12 de junio al 20 de septiembre de este año.

Ambos ministros han convenido también lanzar un programa de intercambio entre profesionales de la gestión del patrimonio cultural. En los próximos meses los archivos y museos estatales de ambos países diseñarán una propuesta de programa común, en el marco del Acuerdo Internacional que ambos países suscribieron el pasado año.

También han abordado la Capitalidad Europea de la Cultura, que en 2025 ostentó la ciudad eslovena Nova Gorica. En 2031 habrá una Capital Europea de la Cultura española y otra maltesa. España se encuentra actualmente en la primera fase de selección de candidaturas a este título, al que aspiran las ciudades de Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries y Toledo.

Otro de los puntos de la reunión ha sido el patrimonio cultural inmaterial compartido. España ha solicitado su inclusión en la candidatura internacional liderada por Eslovenia para formar parte de la declaración de la Apicultura como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta candidatura promueve la apicultura como actividad de fuerte valor identitario y de gestión territorial, y pretende contribuir a la salvaguarda de esta práctica que se enfrenta a múltiples riesgos y amenazas causadas por el cambio climático, los plaguicidas, la globalización o la falta de relevo generacional.

Por otro lado, España comparte con Eslovenia otros dos bienes declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO: el patrimonio del mercurio vinculado a las minas de este metal en Almadén (Castilla La Mancha) e Idrija; y los hayedos primarios y maduros de los Cárpatos y otras regiones de Europa.

Durante su viaje, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la ministra eslovena de Cultura han visitado también la exposición 'Festival of (In)Gratitude' del artista libanés Walid Raad en el Museo de Arte Moderno de Liubliana.

Este artista, cuyas obras han pasado por museos españoles como el Museo Nacional Reina Sofía o el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, explora a través del arte la construcción de la historia, la memoria y la documentación de los conflictos. A menudo combina elementos de realidad y ficción para cuestionar cómo se producen, almacenan y narran los relatos históricos y visuales.