España lleva a la UE un plan para detener la hambruna en Gaza y pedir más sanciones contra Israel

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante el acto ‘España, la UE y la OTAN ante la guerra de Ucrania y otros desafíos mundiales’, en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2022, en Madri - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, propondrá a sus homólogos comunitarios en el Consejo de Asuntos Exteriores informal de Copenhague un plan para detener la hambruna en la Franja de Gaza y para que el bloque adopte más sanciones contra aquellos que "quieren malograr" la solución de los dos Estados, entre otras medidas.

Así lo ha trasladado el ministro, que ha desgranado que su propuesta también busca garantizar que "nadie" en la UE venda armas a Israel y asegurar el apoyo financiero a la Autoridad Palestina "para que no se la asfixie económicamente".

En un vídeo difundido a los medios, Albares ha denunciado que la hambruna "inducida por Israel" en el enclave palestino está poniendo en peligro la vida de miles de gazatíes, niños incluidos, y ha defendido que el respaldo económico a Palestina "es absolutamente vital".

Los ministros de Exteriores de la UE también abordarán la situación en Ucrania, habida cuenta de que Rusia "no da ningún signo de querer un alto el fuego", en palabras de Albares. España defenderá "redoblar" el apoyo a Kiev "en defensa de su democracia, valores y soberanía". "La seguridad de Ucrania es también la seguridad de Europa y el agresor no puede tener premio a menos que queramos mañana un mundo más inestable", ha recalcado.

Albares ha advertido de que Europa "se juega su alma, sus intereses, sus valores" en las semanas que vienen y cree que el momento actual es "crucial" para España y para los Veintisiete. "Es un momento en que nuestra voz se tiene que oír con fuerza en defensa de la paz, en defensa del Derecho Internacional, en defensa de Naciones Unidas y de todo aquello que somos los europeos", ha indicado.

ALBARES Y HOMÓLOGOS EUROPEOS CONDENAN LA NUEVA OFENSIVA ISRAELÍ

Al mismo tiempo, el ministro y sus homólogos de Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Eslovenia han reiterado su enérgica condena a la más reciente ofensiva israelí lanzada en la Franja y el anuncio de establecer una presencia permanente en la ciudad de Gaza, su localidad más poblada.

"Reiteramos que la intensificación de las operaciones militares pondrá en peligro la vida de los rehenes que permanecen cruelmente a manos de Hamás y provocará la muerte intolerable de civiles palestinos inocentes, entre ellos mujeres, niños y ancianos", indican los ministros en un comunicado conjunto sobre la operación anunciada por el Gobierno israelí que "abre una nueva fase de incertidumbre y sufrimiento insoportable para ambas partes".

Tras declararse "horrorizados" por la declaración formal de hambruna en la Franja la semana pasada por parte de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (CIF), los ministros exhortan a Israel "a que cumpla con sus obligaciones humanitarias".

Condenan, por último, las últimas maniobras de anexión israelí en Cisjordania, como la reciente ampliación anunciada de Maale Adumim, el asentamiento israelí más grande de Cisjordania, que supondría la división de Cisjordania y la desconexión de parte del territorio de Jerusalén Este.

"Aprovechamos también esta oportunidad para expresar nuestra más profunda preocupación por la expansión de la construcción de asentamientos en Cisjordania, lo cual es ilegal según el derecho internacional", recuerdan.