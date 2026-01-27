27 January 2026, Italy, Turin: A man wearing a kippah attends a ceremony commemorating the extermination of the Jewish people and their deportation to Nazi camps on Holocaust Remembrance Day at the Monumental Cemetery in Turin. Photo: Fabio Ferrari/LaPres - Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA / DPA

BRUSELAS, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

España es el tercer país de la Unión Europea donde más se cuestiona la enseñanza del Holocausto en las escuelas, ya que un 60% de los españoles creen que ese episodio de la historia no se explica lo suficiente, según un Eurobarómetro especial publicado este martes sobre la percepciones del antisemitismo entre los Estados miembro de la UE.

Un total de cuatro de cada diez ciudadanos de la Unión Europea creen que el Holocausto no está suficientemente abordado en el sistema educativo, una percepción que en el caso de España se sitúa entre las más elevadas del bloque comunitario, ya que solo el 29% de los encuestados cree que se enseña bien, frente a un 60% que no lo ve suficiente.

Superada por Bulgaria (solo el 24% de sus ciudadanos dan una valoración positiva a la enseñanza del Holocausto en sus escuelas) y Chipre (un 27%), España se pone en tercer lugar a la cola en confianza en las instituciones educativas a la hora de difundir información sobre la aniquilación de los nazis de la población judía, una tabla que encabezan Austria (70%), Suecia (65%) y Países Bajos (64%).

El estudio, publicado en el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y para el que se han cuestionado a más de 26.000 ciudadanos de la UE, constata además que solo el 35% de los españoles saben que existen leyes nacionales que castigan la incitación a la violencia o al odio contra el pueblo judío, frente a una media europea del 66%.

España es, junto a Chipre (25%), Bulgaria (28%), Eslovenia (31%) y Grecia (32%), uno de los países donde menos porcentaje de gente tiene conocimiento de estas penalizaciones, si bien nuestro país ha crecido 5 puntos porcentuales con respecto a la última encuesta sobre antisemitismo publicada en 2018.

Lideran la tabla de ciudadanos que saben que en su país existen normal contra la incitación al odio contra el pueblo judío o la negación del Holocausto Austria (87%), Suecia (84%), Francia (79%), Dinamarca (77%) y Países Bajos (76%).

LOS ESPAÑOLES, MENOS PREOCUPADOS POR EL ANTISEMITISMO

En paralelo, España figura entre los países donde el antisemitismo genera una menor preocupación social (33% de los encuestados), situándose por debajo de la media de la Unión Europea, donde el 55% de los ciudadanos considera que este fenómeno es un problema en su país.

Esta percepción contrasta con la de países como Francia (74%), Italia (73%) o Suecia (73%), donde en torno a siete de cada diez ciudadanos sí ven el antisemitismo como un problema relevante, situándose a la cabeza del bloque comunitario.

Pese a ello, siete de cada diez españoles consideran que los conflictos en Oriente Próximo influyen en la percepción que se tiene de las personas judías, un porcentaje ligeramente superior a la media comunitaria (69%).