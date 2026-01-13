El Gobierno nombra a Álvaro de la Riva nuevo embajador en Singapur

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la designación del diplomático Álvaro de la Riva como nuevo embajador en Singapur a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

De la Riva es licenciado en Economía y Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science, es miembro de la Carrera Diplomática desde 1990 y también ha trabajado en medios de comunicación.

Entre 2011 y 2014 fue embajador de España en Estonia. Previamente, ha encabezado las Oficinas Económicas y Comerciales de España en Colombia y Argelia. Asimismo, ha sido consejero en la Embajada en Ciudad de México, consejero cultural en la Embajada en Moscú y cónsul general en Estambul.