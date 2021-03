UE.- González Laya apela a la responsabilidad y a hacer solo viajes esenciales tanto a españoles como extranjeros

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha apelado este jueves a la responsabilidad de los ciudadanos, tanto españoles como del resto de la UE, y a hacer un último esfuerzo y no realizar viajes que no sean esenciales para poder garantizar un verano con más movilidad.

En rueda de prensa junto a su homólogo de Macedonia del Norte, Bujar Osmani, la jefa de la Diplomacia ha subrayado que tanto el Gobierno español como el resto de socios europeos están pidiendo a sus ciudadanos "que no se muevan si no es esencial porqre sabemos que estamos en un momento frágil de la lucha contra la COVID-19" y aún hace falta avanzar más en la vacunación.

Preguntada sobre si los españoles pueden entender que este puente y de cara a Semana Santa no se les permita viajar entre comunidades autónomas mientras sí que llegan turistas extranjeros, González Laya ha sostenido que "una gran parte" de los ciudadanos respetan las consignas de no viajar y son muy pocos los que "no lo están haciendo".

No obstante, ha incidido en que hay algunas regiones, como Baleares, donde la tasa de contagio es muy baja y por tanto ya no son consideradas zonas de riesgo por lo que "el espacio de movilidad es un poco mejor", siempre desde la responsabilidad y cumpliendo las consignas dadas por las autoridades.

Así las cosas, ha apelado a la "responsabilidad ciudadana" tanto a españoles como al resto de ciudadanos de la UE y les ha pedido que hagan "un esfuerzo último". "Si lo hacemos ahora", ha subrayado González Laya, "podremos disfrutar de un verano con más movilidad".

En lo que se refiere a la propuesta de un certificado propuesta por la Comisión Europea para facilitar la movilidad, la ministra ha reiterado el respaldo de España y ha insistido en que "va a facilitar la movilidad ordenada y segura", facilitando los viajes a quienes estén vacunados pero sin impedir desplazarse a quien no lo esté, aunque en este caso cumpliendo otras medidas como la realización de PCR o cuarentenas.

PIDE A ASTRAZENECA CUMPLIR SUS CONTRATOS

Por otra parte, ha insistido en la necesidad de que las farmacéuticas cumplan con los contratos alcanzados con la UE para el suministro de vacunas, refiriéndose concretamente a AstraZeneca, después de que el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, amenazara a Reino Unido con bloquear las exportaciones de vacunas desde el bloque si el Gobierno británico sigue impidiendo que lleguen a la UE vacunas de esta empresas producidas en fábricas de la isla.

En este sentido, ha dicho que el Gobierno ve "favorablemente que se busquen mecanismos para obligar a AstraZeneca que cumpla con sus contratos", si bien ha recalcado que la amenaza no es "contra otros países sino para que la empresa cumpla con sus contratos".

En el plano bilateral, González Laya ha confiado en que el proceso de negociación para la adhesión de Macedonia del Norte a la UE pueda iniciarse "antes de verano" y en que antes de ello puedan resolverse las diferencias con Bulgaria que han impedido que esto ocurra.

Respecto a esta cuestión Osmani ha reivindicado que el futuro de los países de los Balcanes Occidentales, que están en el "corazón de Europa", está en la UE y se ha mostrado "optimista" con que la situación pueda desbloquearse.

Así, ha recordado que la decisión de ampliar la UE a Macedonia y Albania se adoptó en marzo de 2020 por consenso por lo que los obstáculos actuales, ha valorado, "son solo baches en el camino" y se podrán resolver las diferencias con Bulgaria.

Los dos ministros han firmado un acuerdo de cooperación entre la Escuela Diplomática española y su equivalente macedonia y también han acordado un plan de trabajo para impulsar la diplomacia económica tras constatar, ha explicado González Laya, que "el intercambio económico está muy por debajo de su potencial". El objetivo, ha añadido, es impulsar la presencia de las empresas españolas ya que existen "interesantes oportunidades".