Ordeig espera "un cambio y que las cosas vayan mejor" en cuotas de pesca de la UE para 2026

LLEIDA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha asegurado que espera que haya "un cambio y que las cosas vayan mejor" en las cuotas y los días de pesca en el Mediterráneo fijadas por la UE para 2026.

En rueda de prensa, ha avisado de que está en juego "el ser o no ser de los próximos años" en el sector de la pesca, y ha recordado que este viernes se están produciendo una reunión del Consejo de ministros europeos de Pesca en Bruselas, y el Govern está haciendo seguimiento.

"La propuesta es mucho peor que la del año pasado, mucho peor que la de hace dos años", ha lamentado el conseller, que ha añadido que no irá bien si se sigue el mismo camino.