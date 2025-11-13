UE.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 13 de noviembre

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El fiscal general se declara inocente: "La verdad no se filtra""

-- "Un correo de Epstein indica que Trump "pasó horas" con una víctima"

EL MUNDO

-- "La UCO desnuda a García Ortiz: "Dominaba todo el proceso""

-- "Calviño presionó en persona al presidente del INE y pidió ceses"

ABC

-- "Once agentes de la UCO confirman que el borrado del móvil del fiscal general "no fue accidental""

-- "García Ortiz calla ante las acusaciones y dice ser víctima del rencor de la fiscal Lastra"

LA RAZÓN

-- "El fiscal general se enroca: "La verdad no se filtra, se defiende""

-- "Sánchez borra del todo a Yolanda Díaz: el Gobierno es ya solo él"

LA VANGUARDIA

-- "El fiscal general niega la filtración frente a la versión de la Guardia Civil"

-- "Los demócratas exhiben correos de Epstein que dicen que Trump "estuvo horas" con una víctima"

EL PERIÓDICO

-- "El fiscal general niega la filtración pero la UCO le señala"

-- "España busca en Asia gigantes tecnológicos para la fabricación propia de chips"