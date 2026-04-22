El recurso de CyL a la regularización de inmigrantes será ante el Supremo basado en su impacto en la UE y los requisitos

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha informado de que el recursos de la Administración autonómica contra el decreto ley del Gobierno para la regularización de personas inmigrantes se presentará ante el Tribunal Supremo y estará basado en su impacto en la "libre circulación" en la Unión Europea y en que los requisitos para los trámites.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz d la Junta ha detallado que los servicios juridicos ya trabajan en el recurso que, dado que se presenta ante el Supremo, no requerirá informe del Consejo Consultivo ni ser abordado en el Consejo de Gobierno.

Así, ha detallado que las bases fundamentales de este recurso giran en torno al cumplimiento de la normativa europea y su vinculación con la "la libre circulación de las personas en todo el territorio europeo" y, en segundo lugar, la acreditación de los requisitos, ya que, a juicio de la Junta, se utilizan "fórmulas extremadamente complejas y que no siempre aseguran el cumplimiento".

"Esta semana estamos viendo las colas, los trámites, las dificultades para poder acreditar estos requisitos y el hecho de que algunas de las condiciones que se piden ni siquiera aseguran que los requisitos se puedan llegar a cumplir", ha señalado Fernández Carriedo.