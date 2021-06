Sánchez cree que haber recibido la Sputnik V no debería ser "un obstáculo" para entrar en la UE

"Aunque no sean vacunas homologadas en el continente europeo me atrevo a decir que evidentemente son vacunas", se ha justificado el presidente

BUENOS AIRES (ARGENTINA), 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado este miércoles que haber sido inmunizado con la vacuna rusa Sputnik V no debería ser "un obstáculo" para la movilidad y en concreto para la entrada en España y la Unión Europea.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa en Buenos Aires junto a su homólogo argentino, Alberto Fernández, al ser preguntado sobre si los argentinos que hayan recibido la vacuna rusa podrán viajar a España sin problemas.

El presidente del Gobierno ha reconocido que es un tema que le han planteado algunos españoles residentes en Argentina con los que ha hablado y que esta cuestión es objeto de debate entre los líderes europeos y ha considerado que en este asunto hay que "aplicar una enorme dosis de sentido común".

"Aunque no sean vacunas homologadas en el continente europeo me atrevo a decir que evidentemente son vacunas y por tanto no tendrían que ser un obstáculo para la movilidad entre continentes o la entrada en el continente europeo", ha subrayado.

En virtud del certificado digital que los Veintisiete pondrán en marcha a partir del 1 de julio y que ya está en fase de pruebas en algunos de ellos incluida España, los estados miembro tendrán la obligación de aceptar los certificados de vacunación expedidos en otros Estados miembro para las vacunas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Además, tendrán libertad para aceptar también aquellos emitidos para vacunas autorizadas con arreglo a procedimientos nacionales o en la lista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su uso en emergencias. La vacuna rusa aún no ha recibido la autorización de la OMS pese a que además de suministrarse en Rusia también se está inoculando ya en otros países.