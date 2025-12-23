Sánchez se solidariza con Dinamarca y Groelandia y pide respeto a su "soberanía e integridad territorial"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una declaración institucional, en el Palacio de la Moncloa, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Sánchez ha anunciado que Elma Saiz será la nueva portavoz del Gobierno y Milagros Tolón pasará a - Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado de la importancia para la Unión Europea de respetar "la soberanía e integridad territorial" de todos los países del mundo y ha trasladado su solidaridad con Dinamarca y Groelandia, después de que Donald Trump haya designado un enviado especial para este territorio.

"Respetar la soberanía e integridad territorial es central para la UE y para todas las naciones del mundo. La seguridad en el Ártico es una prioridad en la que buscamos trabajar con aliados y socios", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social X.

Sánchez ha trasladado así su "plena solidaridad" a Dinamarca y al pueblo de Dinamarca, después de que la administración estadounidense haya nombrado al gobernador del Estado de Louisiana, Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia.

El anuncio de Estados Unidos, que se enmarca en las ya conocidas pretensiones de Washington de controlar este estratégico territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, también ha suscitado la reacción del Gobierno danés, que ha reclamado "respeto por las fronteras danesas".

Antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había destacado de Landry que "comprende lo esencial que es Groenlandia para la seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en materia de seguridad y supervivencia".