.-UE.- Save the Children denuncia la vulneración del derecho a la educación de más de 20.000 niños refugiados en Grecia

Save the Children y el Consejo Griego para los Refugiados han denunciado este miércoles que Grecia excluye a más de 20.000 niños refugiados y solicitantes de asilo de las escuelas y les niega su derecho a la educación, al tiempo que han pedido al Ejecutivo griego y la Unión Europea que aborden este "grave problema".

Ambas organizaciones han recordado que Grecia ha recibido millones de euros en fondos para la educación y recientemente se comprometió a brindar oportunidades de aprendizaje a más de 20.000 niños y niñas en edad escolar que se encuentran en el país.

Sin embargo, según un informe de Save the Children y el Consejo Griego para los Refugiados, menos del 15 por ciento de los niños y niñas en los campos de refugiados asisten a la escuela formal. En los Centros de Recepción e Identificación, la tasa de asistencia desciende al 0,3 por ciento y solo asisten a clase siete niños de 2.900.

Además del "número sorprendentemente bajo de niños refugiados que asisten a la escuela", ambas entidades han señalado que la carencia de personal, la ausencia de medios de transporte y el rechazo de la población local se han agravado por el impacto de la COVID-19, circunstancias que generan la "tormenta perfecta" antes del nuevo año escolar.

En este sentido, estas organizaciones han remarcado que las medidas para contener la propagación de la COVID-19, en particular las restricciones al movimiento desde los campamentos, han agravado la situación de los niños solicitantes de asilo.

"Cuando se cerraron las escuelas o se ofreció educación a distancia únicamente, los niños y las niñas quedaron excluidos por completo", lamentan, antes de subrayar que el acceso a internet en los campamentos es "inadecuado" y los estudiantes carecen de equipos como tabletas, portátiles o teléfonos inteligentes.

Todos estos problemas siguen sin resolverse a pesar de que Grecia cuenta con la segunda proporción más alta de profesorado por alumno de primaria de la UE, destacan las organizaciones, que matizan que, si bien las carencias de la educación en las islas griegas son particularmente agudas, los niños y niñas refugiados en la parte continental de Grecia también enfrentan perspectivas nefastas de recibir una educación de calidad.

"No voy a la escuela en el campamento y eso es malo. No hay ninguna. (El campamento) no tiene nada (...) Está sucio y todos los días hay problemas", cuenta a Save the Children Hani, un niño sirio de 9 años que vive en el campamento de Lesbos con sus padres y cuatro hermanos menores.

"PROBLEMA CRÓNICO"

Según el responsable de Incidencia Política de Save the Children en Grecia, Daniel Gorevan, el país europeo tiene un "problema crónico" cuando se trata de enviar a la infancia refugiada a la escuela.

"Incluso antes de la COVID-19, menos de un tercio de los niños y niñas refugiados y migrantes estaban realmente matriculados y asistían a la escuela", ha agregado, lamentando que el actual Gobierno griego "ni siquiera lleva un recuento, por lo que la profundidad de la crisis permanece oculta y sin ser priorizada".

En este sentido, la coordinadora de la Unidad Social del Consejo Griego para los Refugiados, Vassiliki Katrivanou, ha añadido que las obligaciones de Grecia respecto al acceso a recursos para garantizar que todos los niños y niñas del país puedan ir a la escuela son "claras".

"El hecho de que tantos no estén aprendiendo es una elección deliberada que ignora sus necesidades y derechos", ha especificado, por lo que ha instado al Gobierno a cumplir sus compromisos con el comienzo del nuevo año escolar.

En concreto, Save the Children y el Consejo Griego para los Refugiados piden que Grecia dé instrucciones claras a todos los proveedores de servicios, incluidas las direcciones regionales, las direcciones de educación y la gestión escolar, destacando su obligación de matricular y facilitar la asistencia a la escuela de todos los niños y niñas que viven en Grecia, independientemente de su estatus legal.

También han pedido a la UE que supervise la rápida inscripción de niños y niñas refugiados, migrantes y solicitantes de asilo en el sistema educativo griego.