MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, ha destacado este martes la excelencia y el rápido crecimiento del sector ecológico español, que se consolida como referente internacional en calidad y producción sostenible.

En concreto, García ha hecho estas declaraciones durante su visita a la feria de productos biológicos Biofach 2026 en Núremberg (Alemania), donde ha avanzado que las exportaciones de productos ecológicos españoles alcanzaron los 3.884 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 27,5% con respecto a 2023.

Además, las importaciones se redujeron a la mitad, lo que permitió que la balanza comercial ecológica se elevara hasta los 3.102 millones, "el máximo saldo de su historia", ha destacado García.

La fortaleza exportadora se concentra en las producciones vegetales, que generan un superávit de 3.157 millones de euros. Entre los productos más más exportados figuran las hortalizas frescas, los frutos secos, el aceite de oliva virgen extra, el vino y los frutos rojos.

Los principales destinos de exportación de estos productos nacionales son Alemania, Francia y Países Bajos, así como Estados Unidos, Corea del Sur, Reino Unido, Suiza y Japón.

En la actualidad, España es el tercer país del mundo que más productos ecológicos exporta. Begoña García ha remarcado que España es una "potencia internacional" en producción ecológica, "líder mundial" en viticultura y aceite de oliva ecológico, y que se sitúa entre los tres primeros países en categorías como cítricos y legumbres ecológicas.

Asimismo, España es el primer productor de la Unión Europea en superficie de producción ecológica y sexto del mundo, con casi tres millones de hectáreas, lo que representa el 12,31% de la superficie agraria útil.

García ha agradecido la presencia en Biofach de las 27 empresas y asociaciones expositoras españolas, que agrupan un total de 86 empresas coexpositoras, lo que supone una participación amplia y representativa del sector agroalimentario ecológico nacional.

Esta feria, la más importante del mundo de alimentos orgánicos, es según ha subrayado la secretaria de Estado de Agricultura, una "ventana muy potente" que impulsa la comercialización y exportación de los productos ecológicos españoles en los mercados internacionales.