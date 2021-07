UE.- VÍDEO: Borrell, "seguro" de que la UE se dotará de "más competencias" para hacer frente a futuras pandemias

SANTANDER, 26 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, se ha mostrado "seguro" de que, tras lo vivido con el coronavirus, se dotará a la UE de "más competencias para hacer frente a pandemias".

"Ahora hemos tenido una (pandemia) y puede que haya más", ha advertido Borrell, quien ha apuntado que está "sobre la mesa" el "dotar a la Unión de más competencias en los temas de salud, pues actualmente tiene "muy pocas".

Así lo ha señalado este lunes en una rueda de prensa ofrecida en Santander justo antes de inaugurar la novena edición del seminario 'Quo vadis Europa' que, un año más, dirige dentro de la programación de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que, en esta ocasión, versa sobre la capacidad de la UE como actor geopolítico de la escena internacional.

Borrell ha reconocido que la UE no se concibió para hacer frente a crisis sanitarias "porque antes no las había" y, por tanto, "no se consideró necesario", algo que, sin embargo, puede cambiar tras la crisis generada por el coronavirus.

Borrell ha reconocido que el coronavirus "ha cambiado todos los parámetros de las escena internacional" y ha pronosticado que el mundo al que se va después de la pandemia será "mucho más desigual, más asiático y más digital", tres características, según ha dicho, "no necesariamente buenas" todas ellas.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN.

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/587913/1/borrell-cree-ue...

TELÉFONO DE CONTACTO 91. 345. 44. 06.